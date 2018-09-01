Дожди мешают аграриям Тюменской области заготавливать корма и собирать урожай

31 августа тема уборочных работ на полях поднималась в правительстве Тюменской области. По информации директора областного департамента АПК региона, нынешняя погода осложняет уборку урожая. Так, во многих районах месячная норма осадков превышена в два раза. Данный факт осложняет работу селян, техника не может выйти на поля. В настоящий момент на зиму запасено 103% сена и 83% сенажа.