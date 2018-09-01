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Дожди мешают аграриям Тюменской области заготавливать корма и собирать урожай

1 сентября 2018, 12:00
Тюменские аграрии фиксируют превышение месячной нормы осадков в большинстве районов области. В настоящий момент предприятия АПК региона используют каждый ясный день для заготовки кормов и сбора урожая.

31 августа тема уборочных работ на полях поднималась в правительстве Тюменской области. По информации директора областного департамента АПК региона, нынешняя погода осложняет уборку урожая. Так, во многих районах месячная норма осадков превышена в два раза. Данный факт осложняет работу селян, техника не может выйти на поля. В настоящий момент на зиму запасено 103% сена и 83% сенажа.

По информации тюменских аграриев на 31 августа убрано 60% озимых культур при урожайности 36 центнеров с гектара, зерновые и зернобобовые убраны на 6% площадей. Картошка собрана на 4% полей. Специалисты отмечают, что в уборке урожая задействовано 1 700 единиц сельскохозяйственной техники.

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#Новости#Урожай#Тюменская область#АПК#Александр Мязин#Экономика
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