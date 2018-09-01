79-летняя пенсионерка поблагодарила тюменцев и врачей за оказанную помощь

На помощь пострадавшей пришло несколько человек. Горожане вызвали медиков. Спустя шесть минут на место прибыли врачи и оказали пенсионерке первую помощь. Как оказалось, бабушка много лет страдает сахарным диабетом. После проведенного теста уровня сахара в крови оказалось, что его уровень упал до критической отметки 2,1 ммоль/л. После введения глюкозы женщину экстренно доставили в больницу «Нефтяник». Через несколько часов состояние пациентки было оценено как удовлетворительное и она вернулась домой.
30 августа в 8:00 поблагодарила медиков бригады № 326 за оказанную помощь. По ее словам в день инцидента она поехала на дачу, чтобы полить овощи в теплицах. Потом сходила в лес за грибами. Когда нужно было возвращаться домой, я поставила укол инсулина и не поела.