79-летняя пенсионерка поблагодарила тюменцев и врачей за оказанную помощь

На помощь пострадавшей пришло несколько человек. Горожане вызвали медиков. Спустя шесть минут на место прибыли врачи и оказали пенсионерке первую помощь. Как оказалось, бабушка много лет страдает сахарным диабетом. После проведенного теста уровня сахара в крови оказалось, что его уровень упал до критической отметки 2,1 ммоль/л. После введения глюкозы женщину экстренно доставили в больницу «Нефтяник». Через несколько часов состояние пациентки было оценено как удовлетворительное и она вернулась домой.