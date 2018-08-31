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Жизнь «уникальной пациентки» спасена в Тюмени

31 августа 2018, 09:40
Специалисты областной клинической больницы №2 столкнулись с редким случаем: у жительницы Тюмени обнаружили три патологии, опасные для жизни. Но благодаря инновационным технологиям и знаниям хирургов смогли спасти ей жизнь.
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Тюмень

Как сообщают в пресс-службе ОКБ №2, жительница Тюмени обратилась поликлинику с жалобами на сильную головную боль и головокружение. Лечащий врач направил ее на дополнительные обследования, в ходе которых выяснилось, что у тюменки сразу три опасных для жизни патологии – атеросклероз, извитость сонной артерии и аневризма мозговой артерии. Все три заболевания по отдельности ведут к развитию инсульта (первые два – к ишемическому, последнее к геморрагическому).

По словам медиков, в практике иногда встречаются сочетания двух заболеваний, а вот наличие сразу трех таких патологий осложняло лечение, так как последовательное удаление одной из патологий могло привести к обострению других и, как следствие, к смерти пациентки, отказ от лечения также мог вызвать смерть женщины.

Сосудистые хирурги ОКБ №2 собрали консилиум врачей и приняли решение о проведении операции по удалению всех трех патологий единовременно. Как сообщают в департаменте Тюменской области, до 800 операций на сонной артерии проводятся врачами ежегодно, начиная с 2015 года. Инновационные технологии и опыт хирургов позволили провести хирургическое вмешательство с применением рентгенэндоваскулярных методов лечения. Врачи не делали трепанацию черепа тюменке, сосудистые хирурги продвигали по системе крови катетер с микроспиралями до аневризмы, а затем безопасно удалили данную патологию.

Как сообщают в пресс-службе ОКБ №2, гибридная операция прошла успешно. Жительница Тюмени в первый же день после операции самостоятельно передвигалась по больнице. На данный момент пациентка находится дома.

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