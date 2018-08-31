Жизнь «уникальной пациентки» спасена в Тюмени

Как сообщают в пресс-службе ОКБ №2, жительница Тюмени обратилась поликлинику с жалобами на сильную головную боль и головокружение. Лечащий врач направил ее на дополнительные обследования, в ходе которых выяснилось, что у тюменки сразу три опасных для жизни патологии – атеросклероз, извитость сонной артерии и аневризма мозговой артерии. Все три заболевания по отдельности ведут к развитию инсульта (первые два – к ишемическому, последнее – к геморрагическому).