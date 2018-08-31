Выставка дизайна в Тюмени стала первой в России по неповторимости

Выставка уже побывала в Нижнем Новгороде и Тобольске. Открытие выставки в Тюмени провела директор музея — Александра Санькова. Она же провела экскурсию и подробно описала каждый экспонат. Целью проекта является знакомство аудитории с историей отечественного промышленного дизайна от авангарда до современности. Представленные экспонаты знакомят посетителей с историей дизайна с 1917 по 2017 год.