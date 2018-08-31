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Выставка дизайна в Тюмени стала первой в России по неповторимости

31 августа 2018, 17:10
Открытая выставка российского дизайна в музейном комплексе им. И.Я. Словцова стала первой в России, где представлены сразу три направления: советское, современное и конструктивизм.
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Тюмень

Выставка уже побывала в Нижнем Новгороде и Тобольске. Открытие выставки в Тюмени провела директор музея — Александра Санькова. Она же провела экскурсию и подробно описала каждый экспонат. Целью проекта является знакомство аудитории с историей отечественного промышленного дизайна от авангарда до современности. Представленные экспонаты знакомят посетителей с историей дизайна с 1917 по 2017 год.

На мероприятии был организован круглый стол «Дизайн городской среды Тюмени». В обсуждении участвовали Никита Елфимов, руководитель тюменского дизайнерского агентства и профессор факультета дизайна, визуальных искусств и архитектуры в ТГИК, Геннадий Васильевич Вершинин.

Участники отметили, что за полвека областная столица стала чище и светлее. Но дизайн-код необходим. Это правила размещения вывесок, рекламы, единое проектирование улиц, тротуаров, рекреационных зон. С его помощью Тюмень станет городом с единой, комфортной и безопасной городской средой.

Выставка открыта до 28 октября. Посещение свободное и бесплатное.

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