Первый суд присяжных состоялся в Тюмени

Из материалов судебного дела известно, что в ночь на 30 апреля 2018 года в Тюмени по ул. Широтной обвиняемый встретил своего соседа 1949 года рождения и сделал ему замечание. Потерпевший ответил грубым словом – это оскорбило подозреваемого и тот ударил пожилого человека. От удара 69-летний мужчина упал, а обвиняемый продолжил наносить удары руками и ногами. Пострадавшего тюменца госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, через 6 дней от нанесенных травм мужчина скончался в стационаре.