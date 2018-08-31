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Первый суд присяжных состоялся в Тюмени

31 августа 2018, 09:00
30 августа в Ленинском районном суде г. Тюмени впервые обвинительный вердикт по уголовному делу вынесли присяжные заседатели.
Сюжет
Тюмень

С 1 июня 2018 года, на основании изменений в ФЗ и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ №209 и №190 от 23.06.2012 года, граждане России участвуют в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей в верховных судах республик, в районных и гарнизонных военных судах.

30 августа в Тюмени в Ленинском районном суде впервые заслушивали дело и выносили приговор присяжные заседатели. Они единогласно приняли решение о виновности 46-летнего тюменца в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Из материалов судебного дела известно, что в ночь на 30 апреля 2018 года в Тюмени по ул. Широтной обвиняемый встретил своего соседа 1949 года рождения и сделал ему замечание. Потерпевший ответил грубым словом – это оскорбило подозреваемого и тот ударил пожилого человека. От удара 69-летний мужчина упал, а обвиняемый продолжил наносить удары руками и ногами. Пострадавшего тюменца госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, через 6 дней от нанесенных травм мужчина скончался в стационаре.

По решению суда житель Тюмени 1972 года рождения был лишен свободы на срок 9 лет.

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