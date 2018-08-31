Куда сходить в выходные в Тюмени?

1 сентября в 12.00
У площади Благотворительного фонда развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51/2) пройдет последний в этом году общегородской книжный обменник, на котором можно обменять свои хорошие, но ненужные книги, на другие понравившиеся. Принимается художественная и научно-популярная литература. Собранные средства пойдут на благотворительность. По соседству с книжным обменником пройдет сбор макулатуры. Деньги, полученные от сдачи бумаги в переработку, будут переданы в фонд помощи детям «Ключ к жизни». Кроме того, на книжном обменнике традиционно откроется барахолка, на которой может поторговать каждый.
1 сентября в 16.00
ТРЦ «Остров» (Федюнинского, 67) подготовил для тюменцев насыщенную программу: концерт с конкурсами и призами, мастер-классы, танцы, аквагрим, фото с любимыми героями и многое другое.
1 сентября в 16.00
Follow Us Fest собирает набирающих популярность художников, музыкантов, магазины стритвира, независимые творческие объединения, чтобы изменить отношение людей к уличной культуре Тюмени. Проект объединяет музыку, спорт, моду и альтернативное искусство в одно целое. Фестиваль уличной культуры состоится уже в эту субботу по адресу: 50 лет октября, 206А.
1 сентября в 11.00
Тюменская область дает старт всероссийскому субботнику «Зеленая Россия», эстафету которого подхватят все города страны – от Владивостока до Калининграда. Департамент недропользования и экологии Тюменской области призывает всех жителей нашего региона, заботящихся о природе родного края, принять участие в субботнике «Зеленая Россия»: навести порядок на придомовой площадке, на территории, прилегающей к вашему месту работы или отдыха, посадить саженцы деревьев или кустарников. Выезд от ул. Советской, 61 на берег Андреевского озера.
2 сентября в 10.30
Мероприятие пройдет в сквере Ветеранов энергетики (ул. Одесская). Это большая площадка для мам, пап, бабушек, дедушек и, конечно, детей. Организаторы и партнеры фестиваля подготовили для участников множество сюрпризов и развлечений: творческие мастер-классы; спортивные занятия под открытым небом; веселые чемпионаты; детскую поляну с презентацией развивающих игрушек и книг; научные опыты для детей и не только; фотозоны; зоны красоты; конкурсно-игровую программа с призами и подарками.
2 сентября в 04.00
Для любителей походной жизни и просто красивой природы. Отличный тур выходного дня на Аракульский Шихан. На берегу большого Аракульского озера расположился красивый скальный массив. Именно он - цель поездки.
План:
04:00 - сбор участников на парковке у гостиницы Восток (Республики, 159)
04:10 - отправление из г. Тюмень
09:30 - прибытие на отправную точку (инструктаж)
10:00 - выход на тропу
10:30 - остановка у подножья Шихана (перекус)
11:30 - подъём на Шихан, прогулка по хребту
12:30 - спуск к оз. Аракуль
14:00 - отдых на озере + пикник с обедом
16:30 - отправление в Тюмень
21:30 - прибытие в Тюмень
2 сентября, 15:00
Подушка-совушка станет любимицей вашего ребенка. Чтобы обновить интерьер детской комнаты и сделать кроватку малыша уютнее достаточно украсить ее декоративной подушкой. Творческим мамам предложат сшить их своими руками, а деткам старше 9 лет самим.В магазинах текстильных изделий представлено немало различных товаров, но сшитая подушка своими руками – это всегда эксклюзивный и оригинальный аксессуар или подарок! Мастер-класс пройдет в тайм-кафе «Пятый угол» (Республики, 5а). Научитесь сами, а потом научите остальных.
2 сентября в 18:00
Встреча в тайм-кафе «Пятый угол» (Республики, 5а) с опытной путешественницей и девушкой, которая знает о Швейцарии всё, поскольку сама жила там длительное время. Вы сможете спросить о Швейцарии, её культуре, жизненных реалиях, ценах на жизнь. О самых красивых и увлекательных маршрутах по стране. О том, как туда выгодно съездить, что посмотреть, где сэкономить, а где потратиться.
2 сентября в 19.00
Джазовый гость из Екатеринбурга — Юрий Псянчин — мастер саксофона, завсегдатай музыкальных джемов и участник многочисленных выступлений на сцене клуба EverJazz. Лауреат международных и всероссийских конкурсов, в том числе Ekaterinburg SaxFest 2018. В Fabric Bar (Молодежная 74/4) он выступит вместе с самым опытным и именитым джазовым коллективом Тюмени — Jazz Street Trio. В программе — убойный набор джазовых стандартов и авторская музыка участников квартета.
1 сентября в 18.00
Новый театральный сезон в Тюменском драмтеатре (Республики, 129) по традиции начинается со спектакля «Олеся». Яркая и драматичная история любви и расплаты за нее. В Полесье, в глуши скучает и томится вдали от Петербурга Иван Тимофеевич. Много тайн хранят полесские жители, и одна из них об изгнанницах — старухе Мануйлихе и ее внучке Олесе, колдуньях, живущих в лесу среди болот. Встреча Ивана и Олеси случайна, как, наверное, случайны и сами чувства, возникшие между ними. И беспощадный Рок взимает с героев страшную плату за любовь… Это мистическая история любви, у которой нет продолжения. Есть только один миг любви — колдовской, опьяняющей, сжигающей дотла. Миг, который помнишь всю жизнь!