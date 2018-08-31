Куда сходить в выходные в Тюмени?

Новый театральный сезон в Тюменском драмтеатре (Республики, 129) по традиции начинается со спектакля «Олеся». Яркая и драматичная история любви и расплаты за нее. В Полесье, в глуши скучает и томится вдали от Петербурга Иван Тимофеевич. Много тайн хранят полесские жители, и одна из них об изгнанницах — старухе Мануйлихе и ее внучке Олесе, колдуньях, живущих в лесу среди болот. Встреча Ивана и Олеси случайна, как, наверное, случайны и сами чувства, возникшие между ними. И беспощадный Рок взимает с героев страшную плату за любовь… Это мистическая история любви, у которой нет продолжения. Есть только один миг любви — колдовской, опьяняющей, сжигающей дотла. Миг, который помнишь всю жизнь!