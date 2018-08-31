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Дочернюю структуру «Роснефти» уличили в загрязнении окружающей среды в Тюменской обл

31 августа 2018, 19:40
Департамент Росприроднадзора по УрФО и тюменское Управление Росприроднадзора обнаружили нарушения в ООО «РН-Уватнефтегаз» (дочерняя структура «Роснефти»). Сообщается, что организация не соблюдает требования по сбросу сточных вод и других отходов в Уватском районе Тюменского регион.

Компании обвиняют в загрязнении безымянного болота около Усть-Тегусского месторождения. По информации проверяющих органов организация с 9 мая по 10 июля 2018 года добывала нефть на Южно-Петьегском и Кальчинском месторождениях без спецразрешения на выброс отходов.

Всего ООО «РН-Уватнефтегаз» вменяется четыре эпизода загрязнения окружающей среды. Предприятию грозит крупный штраф.

«РН-Уватнефтегаз» производит разведку и добычу нефти и газа на 11 участках Уватского района. По итогам 2017 года добыча нефти составила 9,6 млн тонн. Из них около 57% добыто на Усть-Тегусском месторождении.

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#Новости#Тюменская область#Экология#Александр Мязин#Происшествия
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