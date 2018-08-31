Дочернюю структуру «Роснефти» уличили в загрязнении окружающей среды в Тюменской обл

Компании обвиняют в загрязнении безымянного болота около Усть-Тегусского месторождения. По информации проверяющих органов организация с 9 мая по 10 июля 2018 года добывала нефть на Южно-Петьегском и Кальчинском месторождениях без спецразрешения на выброс отходов.