Дочернюю структуру «Роснефти» уличили в загрязнении окружающей среды в Тюменской обл

Компании обвиняют в загрязнении безымянного болота около Усть-Тегусского месторождения. По информации проверяющих органов организация с 9 мая по 10 июля 2018 года добывала нефть на Южно-Петьегском и Кальчинском месторождениях без спецразрешения на выброс отходов.
Всего ООО «РН-Уватнефтегаз» вменяется четыре эпизода загрязнения окружающей среды. Предприятию грозит крупный штраф.
«РН-Уватнефтегаз» производит разведку и добычу нефти и газа на 11 участках Уватского района. По итогам 2017 года добыча нефти составила 9,6 млн тонн. Из них около 57% добыто на Усть-Тегусском месторождении.