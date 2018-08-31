Дмитрий Артюхов готов использовать тюменский опыт при строительстве школ

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, в новой школе будут использоваться компьютерные технологии, актовый зал планируют задействовать при проведении районных праздников и мероприятий, на четвертом этаже будет располагаться досуговый центр (который будет доступен не только для учащихся, но и для всех жителей микрорайона), а также для учеников старшей школы будет организована столовая по принципу шведского стола.