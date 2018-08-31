nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дмитрий Артюхов готов использовать тюменский опыт при строительстве школ

31 августа 2018, 07:40
Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов после посещения новой школы на «Ямальском-2» заявил, что необходимо использовать на Ямале тюменский опыт строительства и оснащения образовательных учреждений.

В ходе рабочей поездки в Тюменскую область врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов совместно с врио губернатора Тюменской области Александром Моором посетил новую школу-гимназию в Тюменском мкр. Ямальский-2.

Дмитрий Артюхов отметил, что правительство Тюменской области активно идет навстречу пожеланиям граждан и поддерживает развитие социальной инфраструктуры. Врио губернатора Ямала заявил, что тюменский опыт строительства и оснащения образовательных учреждений нужно использовать на Ямале, так как большинство вопросов при встречах с ямальцами относится именно к развитию социальной сферы.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, в новой школе будут использоваться компьютерные технологии, актовый зал планируют задействовать при проведении районных праздников и мероприятий, на четвертом этаже будет располагаться досуговый центр (который будет доступен не только для учащихся, но и для всех жителей микрорайона), а также для учеников старшей школы будет организована столовая по принципу шведского стола.

По словам Алескандра Моора, в октябре 2018 года в мкрн. Ямальский-2 начнется строительство детского сада на 360 мест, а проект по возведению районной поликлиники на данный момент проходит экспертизу. Как заявил врио губернатора Тюменской области, активное участие и мнение тюменцев в формировании планов развития социальной сферы, в создании комфортной городской среды – основа политики Тюменской области.

Материалы по теме
Глава Ямала Дмитрий Артюхов посетит Тюменскую область 30 августа Дмитрий Артюхов едет в Тюмень с рабочим визитом
#Новости#Александр Моор#Дмитрий Артюхов#Ямальский-2 микрорайон#Тюмень#Ольга Муфтяхетдинова#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25