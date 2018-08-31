Дмитрий Артюхов готов использовать тюменский опыт при строительстве школ

В ходе рабочей поездки в Тюменскую область врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов совместно с врио губернатора Тюменской области Александром Моором посетил новую школу-гимназию в Тюменском мкр. Ямальский-2.
Дмитрий Артюхов отметил, что правительство Тюменской области активно идет навстречу пожеланиям граждан и поддерживает развитие социальной инфраструктуры. Врио губернатора Ямала заявил, что тюменский опыт строительства и оснащения образовательных учреждений нужно использовать на Ямале, так как большинство вопросов при встречах с ямальцами относится именно к развитию социальной сферы.
Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, в новой школе будут использоваться компьютерные технологии, актовый зал планируют задействовать при проведении районных праздников и мероприятий, на четвертом этаже будет располагаться досуговый центр (который будет доступен не только для учащихся, но и для всех жителей микрорайона), а также для учеников старшей школы будет организована столовая по принципу шведского стола.
По словам Алескандра Моора, в октябре 2018 года в мкрн. Ямальский-2 начнется строительство детского сада на 360 мест, а проект по возведению районной поликлиники на данный момент проходит экспертизу. Как заявил врио губернатора Тюменской области, активное участие и мнение тюменцев в формировании планов развития социальной сферы, в создании комфортной городской среды – основа политики Тюменской области.