Разбившимся в Тюменской области самолетом управлял чиновник

Самолет должен был взлетать с озера «Летнее» с воды, однако вскоре связь с ним пропала. Пролетавший в районе 15 часов в том районе экипаж вертолета Ми-8 увидел, что в 300 метрах от берега находится поврежденный СК-12 «Орион». На место крушения выехали спасатели. В летательном аппарате находился только пилот. Он жив.