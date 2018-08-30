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Разбившимся в Тюменской области самолетом управлял чиновник

30 августа 2018, 09:00
Стало известно имя пилота, который управлял легкомоторным самолетом-амфибией СК-12 «Орион», разбившимся 29 августа в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Им оказался директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко.

Самолет должен был взлетать с озера «Летнее» с воды, однако вскоре связь с ним пропала. Пролетавший в районе 15 часов в том районе экипаж вертолета Ми-8 увидел, что в 300 метрах от берега находится поврежденный СК-12 «Орион». На место крушения выехали спасатели. В летательном аппарате находился только пилот. Он жив.

Самолет-амфибия СК-12 «Орион» имеет массу 700 килограммов, вместимость до четырех человек, разгоняется до 200 километров в час, дальность полета — 1 300 километров. Каждый экземпляр производится на заказ, а стоимость летательного аппарата составляет 15 миллионов рублей.

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#Новости#Чиновники#Крушение самолета#Тюменская область#Наиль Каримов#Происшествия
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