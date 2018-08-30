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Ради безопасности кораблей: на тюменских мостах появилась подсветка

30 августа 2018, 14:40
На автомобильных, пешеходных, железнодорожных и мостах через реку Тура в Тюмени установили подсветку.
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Тюмень

Поводом для этого стала проверка тюменской транспортной прокуратуры, которая выявила недостатки, создававшие угрозу безопасности судоходства. В связи с чем руководителям ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог», МБУ «Тюменьгормост» внесены представления, по итогам рассмотрения которых нарушения устранены.

В настоящее время на мостах, где ранее были выявлены недостатки, в необходимом количестве установлены габаритные щиты и огни, подсветка с внутренней стороны опор судоходного пролета.

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#Новости#Мосты#Река Тура#Тюмень#Наиль Каримов#Город
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