Ради безопасности кораблей: на тюменских мостах появилась подсветка

Поводом для этого стала проверка тюменской транспортной прокуратуры, которая выявила недостатки, создававшие угрозу безопасности судоходства. В связи с чем руководителям ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог», МБУ «Тюменьгормост» внесены представления, по итогам рассмотрения которых нарушения устранены.
В настоящее время на мостах, где ранее были выявлены недостатки, в необходимом количестве установлены габаритные щиты и огни, подсветка с внутренней стороны опор судоходного пролета.