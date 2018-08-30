Ради безопасности кораблей: на тюменских мостах появилась подсветка

Поводом для этого стала проверка тюменской транспортной прокуратуры, которая выявила недостатки, создававшие угрозу безопасности судоходства. В связи с чем руководителям ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог», МБУ «Тюменьгормост» внесены представления, по итогам рассмотрения которых нарушения устранены.