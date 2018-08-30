Маленькая пантера успешно осваивается в зоопитомнике деревни Патрушева

Сообщается, что отдельного вида черных пантер в природе не существует. В основном это леопарды или ягуары с темной окраской. В тюменском зоопитомнике содержится леопард.
Самой любимой игрушкой пантеры является мячик, которым она постоянно играет в вольере. Животное старается никого к себе не подпускать, но любит, когда работники питомника его гладят. В настоящее время маленький хищник старается лишний раз не попадаться на глаза посетителям. По словам сотрудников зоопитомника, пантеру можно увидеть только в вечернее время.
Помимо темного леопарда, в питомнике живут медведи, лошади, обезьяны, попугаи, рысь, а также представлена оранжерея с экзотическими растениями.