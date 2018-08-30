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Маленькая пантера успешно осваивается в зоопитомнике деревни Патрушева

30 августа 2018, 20:10
Тюменская пантера, поселившаяся в одном из зоопитомников города, успешно осваивается на новом месте. Животному несколько месяцев и оно успешно развивается и играет.

Сообщается, что отдельного вида черных пантер в природе не существует. В основном это леопарды или ягуары с темной окраской. В тюменском зоопитомнике содержится леопард.

Самой любимой игрушкой пантеры является мячик, которым она постоянно играет в вольере. Животное старается никого к себе не подпускать, но любит, когда работники питомника его гладят. В настоящее время маленький хищник старается лишний раз не попадаться на глаза посетителям. По словам сотрудников зоопитомника, пантеру можно увидеть только в вечернее время.

Помимо темного леопарда, в питомнике живут медведи, лошади, обезьяны, попугаи, рысь, а также представлена оранжерея с экзотическими растениями.

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