Дмитрий Артюхов едет в Тюмень с рабочим визитом

Главы регионов посетят Заводоуковск, где временно исполняющий обязанности ХМАО Дмитрий Артюхов оценит строительство новой школы на 900 мест, познакомится с рабочими машиностроительного завода, а также осмотрит участки, выделенные под индивидуальное жилищное строительство для жителей Ямала.
В план поездки входит посещение санатория «Ахманка» в Нижнетавдинском районе. Здесь ямальцы бесплатно оздоравливаются по программе «Сотрудничество».
Ответным визитом 2 сентября Александр Моор посетит Ямало-Немецкий автономный округ. Начнется поездка с посещения Нового Уренгоя и Ноябрьска. 3 сентября врио губернатора Тюменской области ждет город Салехард. И 5 сентября планируется поездка в ХМАО, города Советский и Югорск.