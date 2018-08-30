Дмитрий Артюхов едет в Тюмень с рабочим визитом

Главы регионов посетят Заводоуковск, где временно исполняющий обязанности ХМАО Дмитрий Артюхов оценит строительство новой школы на 900 мест, познакомится с рабочими машиностроительного завода, а также осмотрит участки, выделенные под индивидуальное жилищное строительство для жителей Ямала.