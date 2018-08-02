Посуда летела в стену: тюменец пожаловался на директора НПК «Эском»

Как рассказал в своем посте во «Вконтакте» тюменец Артем, руководитель организации «абсолютно неадекватный человек».
Там 100% текучка кадров. Директор господин Азиров никогда свои обещания не выполняет, за выполненные работы и заключение договоров денежные средства не выплачивает годами. В последнее время он выдумал приказ: лишать премии работников, оказавшихся на проходной ранее 17:08написал горожанин.
Он также добавил, что руководство не могло вежливо общаться с подчиненными, а в стену во время разговоров постоянно летела посуда и ненормативная лексика. Кроме этого, как говорит Артем, периодически их необоснованно лишали премии и заставляли выполнять работу, не предусмотренную должностными инструкциями.
Если говорить про заработную плату, то ее не выдают по три и более месяцев, а после увольнения придется столько же ходить и выпрашивать свои заработанные деньгиуточнил молодой человек.
В связи с этим автор записи просит пользователей никогда не устраиваться в эту компанию.
Редакция NashGorod.ru направила запрос в научно-производственный концерт «Эском» с просьбой прокомментировать данную ситуацию.