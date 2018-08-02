Посуда летела в стену: тюменец пожаловался на директора НПК «Эском»

Он также добавил, что руководство не могло вежливо общаться с подчиненными, а в стену во время разговоров постоянно летела посуда и ненормативная лексика. Кроме этого, как говорит Артем, периодически их необоснованно лишали премии и заставляли выполнять работу, не предусмотренную должностными инструкциями.