nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Посуда летела в стену: тюменец пожаловался на директора НПК «Эском»

2 августа 2018, 18:21
Житель Тюмени оставил в одном из городских пабликов негативный отзыв о работе в научно-производственном концерте «Эском». По словам молодого человека, в компании плохие условия труда и систематические задержки зарплаты.
Сюжет
Тюмень

Как рассказал в своем посте во «Вконтакте» тюменец Артем, руководитель организации «абсолютно неадекватный человек».

Там 100% текучка кадров. Директор господин Азиров никогда свои обещания не выполняет, за выполненные работы и заключение договоров денежные средства не выплачивает годами. В последнее время он выдумал приказ: лишать премии работников, оказавшихся на проходной ранее 17:08написал горожанин.

Он также добавил, что руководство не могло вежливо общаться с подчиненными, а в стену во время разговоров постоянно летела посуда и ненормативная лексика. Кроме этого, как говорит Артем, периодически их необоснованно лишали премии и заставляли выполнять работу, не предусмотренную должностными инструкциями.

Если говорить про заработную плату, то ее не выдают по три и более месяцев, а после увольнения придется столько же ходить и выпрашивать свои заработанные деньгиуточнил молодой человек.

В связи с этим автор записи просит пользователей никогда не устраиваться в эту компанию.

Редакция NashGorod.ru направила запрос в научно-производственный концерт «Эском» с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

#Новости#Работа#Трудовой кодекс#Задержка заработной платы#Тюмень#Виктория Макарова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25