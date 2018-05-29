На дорогах Тюмени наносят разметку с использованием новых технологий

По словам руководителя службы, занимающейся нанесением дорожной разметки, для придания световозращающих свойств используются стеклянные микрошарики. При этом работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать помех городскому движению.
С начала лета появится разметка синего цвета. Ей будут обозначать направление движения на перекрестках, места для парковки и пункты зарядки электромобилей. При этом синюю разметку уже сейчас можно встретить на тюменских улицах.
Другим нововведением стало использование термопластика, который является более износостойким в сравнении с краской и дольше не теряет своих свойств, сообщает «Тюменское время».