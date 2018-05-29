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На дорогах Тюмени наносят разметку с использованием новых технологий

29 мая 2018, 08:01
На Тюменских дорогах с этого года начали наносить разметку по новой технологии. Помимо того, что вместо краски дорожные службы стали использовать специальный пластик, расширился и цветовой спектр: к привычным белому и желтому добавился синий.

По словам руководителя службы, занимающейся нанесением дорожной разметки, для придания световозращающих свойств используются стеклянные микрошарики. При этом работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать помех городскому движению.

С начала лета появится разметка синего цвета. Ей будут обозначать направление движения на перекрестках, места для парковки и пункты зарядки электромобилей. При этом синюю разметку уже сейчас можно встретить на тюменских улицах.

Другим нововведением стало использование термопластика, который является более износостойким в сравнении с краской и дольше не теряет своих свойств, сообщает «Тюменское время».

#Новости#Дорожные службы#Разметка#Алексей Колесов#Общество
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