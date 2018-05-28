Жители Лесобазы, Зареки и центра Тюмени на 2 недели останутся без горячей воды

На этой неделе, 31 мая, в Тюмени начнется сезон опрессовок тепломагистралей - в течение нескольких месяцев специалисты-тепловики будут проводить испытания трубопроводов на надежность. В этот же период в домах жителей Тюмени будет отключена горячая вода. Первая волна отключений коснется жителей Зареки и Лесобазы и части центра города.