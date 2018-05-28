Жители Лесобазы, Зареки и центра Тюмени на 2 недели останутся без горячей воды

На этой неделе, 31 мая, в Тюмени начнется сезон опрессовок тепломагистралей — в течение нескольких месяцев специалисты-тепловики будут проводить испытания трубопроводов на надежность. В этот же период в домах жителей Тюмени будет отключена горячая вода. Первая волна отключений коснется жителей Зареки и Лесобазы и части центра города.
По данным графика, опубликованного компанией «УСТЭК», краны остынут в домах на улицах Щербакова, Газовиков, Эрвье, Камчатской, Казачьи Луга, Домостроителей, Вересковой, 50 лет Октября, Жигулевской, Мельникайте и ряда других. Всего в зону отключения попали 728 домов.
Регламентированный срок отключения ГВС — с 31 мая по 13 июня. Вместе с тем возобновление подачи горячей воды может задержаться в связи с прорывами труб в ходе испытаний или в результате действий управляющих компаний.
С полным списком отключаемых домов можно ознакомиться по ссылке, а также на официальном сайте АО «УСТЭК».