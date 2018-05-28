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Жители Лесобазы, Зареки и центра Тюмени на 2 недели останутся без горячей воды

28 мая 2018, 18:47
На этой неделе, 31 мая, в Тюмени начнется сезон опрессовок тепломагистралей - в течение нескольких месяцев специалисты-тепловики будут проводить испытания трубопроводов на надежность. В этот же период в домах жителей Тюмени будет отключена горячая вода. Первая волна отключений коснется жителей Зареки и Лесобазы и части центра города.

На этой неделе, 31 мая, в Тюмени начнется сезон опрессовок тепломагистралей — в течение нескольких месяцев специалисты-тепловики будут проводить испытания трубопроводов на надежность. В этот же период в домах жителей Тюмени будет отключена горячая вода. Первая волна отключений коснется жителей Зареки и Лесобазы и части центра города.

По данным графика, опубликованного компанией «УСТЭК», краны остынут в домах на улицах Щербакова, Газовиков, Эрвье, Камчатской, Казачьи Луга, Домостроителей, Вересковой, 50 лет Октября, Жигулевской, Мельникайте и ряда других. Всего в зону отключения попали 728 домов.

Регламентированный срок отключения ГВС — с 31 мая по 13 июня. Вместе с тем возобновление подачи горячей воды может задержаться в связи с прорывами труб в ходе испытаний или в результате действий управляющих компаний.

С полным списком отключаемых домов можно ознакомиться по ссылке, а также на официальном сайте АО «УСТЭК».

#Новости#Опрессовка#УСТЭК#Евгений#Общество
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