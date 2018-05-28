Тюменский вокзал может быть уязвим для террористов из-за «охраны для галочки»

Как сообщила собеседница издания, в пятницу, 25 мая, ей удалось пройти через рамку на входе с крупногабаритной сумкой, в которой, по ее словам, были и металлические предметы. Охранника, дежурившего у дверей, не смутил даже мобильный телефон в руках у девушки, при помощи которого она фиксировала происходящее.