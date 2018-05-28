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Тюменский вокзал может быть уязвим для террористов из-за «охраны для галочки»

28 мая 2018, 15:58
Жительница Свердловской области уличила охрану тюменского железнодорожного вокзала в небрежном отношении к вопросам безопасности. По мнению гостьи города, обратившейся в редакцию NashGorod.ru, здание практически беззащитно перед возможными террористами из-за халатности местных секьюрити.

Как сообщила собеседница издания, в пятницу, 25 мая, ей удалось пройти через рамку на входе с крупногабаритной сумкой, в которой, по ее словам, были и металлические предметы. Охранника, дежурившего у дверей, не смутил даже мобильный телефон в руках у девушки, при помощи которого она фиксировала происходящее.

Примечательно, что на кадры записи, сделанной участницей событий, попали закрытые полиэтиленом бездействующие рентген-камеры для досмотра багажа и ручной клади пассажиров. Рамка металлоискателя, судя по видео, также не подала никаких сигналов.

«Охранник стоял с отсутствующим видом, ковырялся в телефоне. Происходящее никак не интересовало его», — констатировала автор ролика.

Стоит добавить, что на тюменском вокзале есть и другие проблемы с безопасностью — через пешеходный мост, связывающий привокзальную площадь с улицей Калинина, можно без досмотра попасть на вторую и третью платформы. Также через тоннель, где охрана, по словам тюменцев, еще менее внимательна, можно пронести в залы ожидания совершенно любой предмет.

#Новости#РЖД#Вокзал#Евгений#Общество
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