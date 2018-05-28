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Тюменский центр профилактики и спортивной медицины успешно дебютировал на всероссийском конкурсе

28 мая 2018, 07:31
По итогам Всероссийского конкурса среди Центров медицинской профилактики в число лучших по стране вошел тюменский «Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Тюменской области. Итоги конкурса подвели на всероссийской конференции по профилактике неинфекционных заболеваний.

Тюменский центр представил на конкурсе проект «ПроFборовский», в рамках которого для жителей поселка Боровский проводятся различные мероприятия по профилактике заболеваний и пропаганде ЗОЖ. В реализацию проекта вовлечены жители поселка всех возрастов: от самых маленьких до пожилых людей.

Всего в активе тюменского учреждения два диплома 1 степени, успех сопутствовал и в номинации «Наш ЦМП - лучший». Добавим, что тюменский Центр впервые участвовал в подобном конкурсе.

По словам главного врача Центра, подобные мероприятия позволяют оценить свою работу глазами коллег и членов экспертного совета. Успешное выступление станет дополнительным фактором, мотивирующим к дальнейшей деятельности в реализации профилактических проектов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

#Новости#Медицина#Конкурс#Профилактика#Алексей Колесов#Общество
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