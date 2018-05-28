Тюменский центр профилактики и спортивной медицины успешно дебютировал на всероссийском конкурсе

Тюменский центр представил на конкурсе проект «ПроFборовский», в рамках которого для жителей поселка Боровский проводятся различные мероприятия по профилактике заболеваний и пропаганде ЗОЖ. В реализацию проекта вовлечены жители поселка всех возрастов: от самых маленьких до пожилых людей.