«Одноклассники» будут транслировать матчи сборной России против Австрии и Турции

Показ будет проходить в группе телеканала «Сила» в ОК. Трансляции будут доступны для просмотра в компютерной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на SmartTV и AndroidTV.