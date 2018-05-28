«Одноклассники» будут транслировать матчи сборной России против Австрии и Турции

Игра с Австралией, которая пройдет 30 мая на стадионе «Тиволи Штадион Тироль» в Инсбруке, начнется в 21:45 (по московскому времени), комментировать игру будут Кирилл Дышловой и Артем Борисов.
Матч с Турцией пройдет 5 июня на стадионе «ВЭБ Арена», трансляция начнется в 19:00 (по московскому времени).
Показ будет проходить в группе телеканала «Сила» в ОК. Трансляции будут доступны для просмотра в компютерной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на SmartTV и AndroidTV.
Также социальная сеть запустила флешмоб в поддержку сборной России, для того чтобы присоединиться, необходимо начеканить футбольный мяч несколько раз и записать это на видео, загрузив в «Одноклассники» с хештегом #ЧеканьЗаНаших.
В акции уже поучаствовали такие известные артисты, как Михаил Галустян, Александр Ревва, певица Полина Гагарина, артисты лейбла Black Star Мот и Natan, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, футболистка Ксения Коваленко. Пользователи социальных сетей также активно выкладывают видеоролики на своих страницах и создают прямые эфиры с помощью стримингового приложения OK Live.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.