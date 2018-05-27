Жительница Юргинского района пожаловалась прокурору области на состояние дороги

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ответ на обращение жительницы села была создана специальная комиссия, которая осмотрела состояние дорожного покрытия.
В ходе осмотра было выявлено, что участок дороги протяженностью около 5 километров имеет многочисленные ямы и выбоины, которые не соответствуют требованиям государственных стандартов.
По итогам проверки ДРСУ-4 получило предписание об устранении выявленных нарушений, а должностное лицо организации понесет административную ответственность.
Местная прокуратура выписала постановление в адрес ФКУ ТО «Управление автомобильных дорог» с требованием отремонтировать данный участок дороги и привлечь должностных лиц, виновных в текущем состоянии проезжей части.