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Жительница Юргинского района пожаловалась прокурору области на состояние дороги

27 мая 2018, 13:03
Жительница Юргинского района во время личной встречи с прокурором Тюменской области пожаловалась на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия «Юргинское — Лесное».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ответ на обращение жительницы села была создана специальная комиссия, которая осмотрела состояние дорожного покрытия.

В ходе осмотра было выявлено, что участок дороги протяженностью около 5 километров имеет многочисленные ямы и выбоины, которые не соответствуют требованиям государственных стандартов.

По итогам проверки ДРСУ-4 получило предписание об устранении выявленных нарушений, а должностное лицо организации понесет административную ответственность.

Местная прокуратура выписала постановление в адрес ФКУ ТО «Управление автомобильных дорог» с требованием отремонтировать данный участок дороги и привлечь должностных лиц, виновных в текущем состоянии проезжей части.

#Новости#Прокуратура#Юргинский район#Ремонт дорог#Алексей Колесов#Общество
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