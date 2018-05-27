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В Упоровском районе строится первый в Тюменской области завод по переработке картофеля

27 мая 2018, 08:01
В Упоровском районе началось строительство завода по переработке картофеля. Агрофирма «КРИММ» возводит на территории района предприятие общей площадью в 11 тысяч квадратных метров.

Как сообщает «Комсомольская правда», в настоящее время производится монтаж основной несущей конструкции будущего предприятия, на котором предусмотрен склад хранения на 16 тонн картофеля, а также два цеха по мойке и переработке.

Строящийся завод будет выпускать картофель в охлажденном виде, обработанный паром или кипятком, и картофель в вакуумной упаковке.

В целом процесс строительства и установки необходимого оборудования продлится чуть менее года. По предварительным расчетам, завод начнет функционировать с февраля 2018 года.

#Новости#Сельхозпроизводство#Завод#КРиММ#Упоровский район#Алексей Колесов#Общество
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