В Упоровском районе строится первый в Тюменской области завод по переработке картофеля

Как сообщает «Комсомольская правда», в настоящее время производится монтаж основной несущей конструкции будущего предприятия, на котором предусмотрен склад хранения на 16 тонн картофеля, а также два цеха по мойке и переработке.
Строящийся завод будет выпускать картофель в охлажденном виде, обработанный паром или кипятком, и картофель в вакуумной упаковке.
В целом процесс строительства и установки необходимого оборудования продлится чуть менее года. По предварительным расчетам, завод начнет функционировать с февраля 2018 года.