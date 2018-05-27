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Тюменцев ожидает дождливая неделя с грозами

27 мая 2018, 15:03
Предстоящая неделя вновь не порадует жителей Тюмени теплой солнечной погодой. Синоптики прогнозируют ежедневные осадки при невысокой температуре воздуха.

Наиболее дождливыми будут первый и последние дни недели. В понедельник ожидается более 5 мм осадков, а наибольшее количество осадков выпадет в выходные: в субботу ожидается 6,2 мм, а в воскресенье – 7,8 мм. В остальные дни влажность будет колебаться от 1,5 до 3,5 мм, а два последних весенних дня пройдут с грозами.

Температура воздуха не прогреется выше 14 градусов в понедельник, а в остальные дни будет держаться на отметке 10-11 градусов выше нуля.

Ветер будет северного направления, но в пятницу и в воскресенье будет меняться на юго-западный и западный соответственно. В понедельник порывы будут достигать 15 м/с, в остальные дни средняя скорость составит 11 м/с.

Тяжелыми последние дни предстоящей недели окажутся для метеозависимых жителей региона. В субботу и воскресение ожидается сильная геомагнитная буря, информирует портал «Gismeteo».

#Новости#Гроза#Магнитные бури#Дождь#Погода в Тюмени#Алексей Колесов#Общество
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