Тюменцев ожидает дождливая неделя с грозами

Наиболее дождливыми будут первый и последние дни недели. В понедельник ожидается более 5 мм осадков, а наибольшее количество осадков выпадет в выходные: в субботу ожидается 6,2 мм, а в воскресенье – 7,8 мм. В остальные дни влажность будет колебаться от 1,5 до 3,5 мм, а два последних весенних дня пройдут с грозами.