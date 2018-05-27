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Тюмэн осуществляет связь времен у тюменского музея Словцова

27 мая 2018, 10:01
У входа в музейный комплекс им. И.Я. Словцова появилось граффити с изображением супергероя Тюмэна.

Рисунок с изображением тюменского супергероя Тюмэна появился у входа в музейный комплекс им. И.Я. Словцова.

По словам автора изображения, ему было предоставлено два плаката и полная свобода творчества. Художник в двух кадрах изобразил историю развития личности через многовековую призму: на первом рисунке человек входит во временной портал, а на выходе появляются Тюмэн и Собакен.

Два этих рисованных кадра, по замыслу художника, раскрывают основную тему изображения – «Связь времен», сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Граффити#Музейная ночь#Алексей Колесов#Общество
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