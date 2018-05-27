Тюмэн осуществляет связь времен у тюменского музея Словцова

Рисунок с изображением тюменского супергероя Тюмэна появился у входа в музейный комплекс им. И.Я. Словцова.
По словам автора изображения, ему было предоставлено два плаката и полная свобода творчества. Художник в двух кадрах изобразил историю развития личности через многовековую призму: на первом рисунке человек входит во временной портал, а на выходе появляются Тюмэн и Собакен.
Два этих рисованных кадра, по замыслу художника, раскрывают основную тему изображения – «Связь времен», сообщает «Вслух.ру».