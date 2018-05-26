Тюменские аграрии засеяли почти 50% пашни

Напомним, что посевная кампания стартовала в области в начале мая, что на неделю позже, чем в 2017 году. Также перед началом работ прошли проверки семян, из которых качественными специалисты АПК признали 73%. Также аграрии уже закупили более 3 тысяч тонн минеральных удобрений, запасли 16 сортов зерновых культур, в том числе 6 — пшеницы, 4 — овса, 3 — ячменя.