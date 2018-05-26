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Тюменские аграрии засеяли почти 50% пашни

26 мая 2018, 17:03
В Тюменской области пик посевной кампании. По данным областной администрации, на 25 мая аграрии засеяли 389 000 га пашни, что составляет 46% от запланированного объема.

В Тюменской области пик посевной кампании. По данным областной администрации, на 25 мая аграрии засеяли 389 000 га пашни, что составляет 46% от запланированного объема.

Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 305 600 га из 666 900. Технические культуры посеяны на 36 900 га, это составляет 71% от плана. План по посадке картошки выполнен на 49%, овощей на 57%.

Между тем специалисты АПК сообщают, что холодная погода и дождь осложнили посевную в этом году. На 25 мая 2017 года план посева основных сельхозкультур был выполнен на 66%, сообщает «Тюменская линия».

Напомним, что посевная кампания стартовала в области в начале мая, что на неделю позже, чем в 2017 году. Также перед началом работ прошли проверки семян, из которых качественными специалисты АПК признали 73%. Также аграрии уже закупили более 3 тысяч тонн минеральных удобрений, запасли 16 сортов зерновых культур, в том числе 6 — пшеницы, 4 — овса, 3 — ячменя.

#Новости#Посевная#Александр Мязин#Экономика
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