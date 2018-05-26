Доходы бюджета Тюменской области за 2017 год составили 140 млрд рублей

В прошлом году доходы регионального бюджета составили 140,5 млрд рублей (105,7% от плана), расходы — 142 млрд рублей (93,7 % от плана). По сообщениям СМИ, дефицит бюджета был перекрыт остатками денежных средств на счетах.
В целом доходы регионального бюджета за 2017 год выросли на 14 млрд рублей, а расходы — на 19,34 млрд рублей.
В 1 квартале 2018 года доходы бюджета области составили 37,7 млрд рублей, это 32% от плана на этот год. Из них 25,9 млрд рублей получено в качестве налога на прибыль организаций, а 6,5 млрд рублей —НДФЛ. Данные налоги являются основными для региона и приносят в казну около 90 % всех доходов.
Расходы бюджета в 1 квартале составили 24,35 млрд рублей. Стоит отметить, что основная доля средств бюджета тратится ближе к концу года.
Также на заседании были затронуты показатели бюджета Тюмени. За 2017 год в городскую казну поступило 24,3 млрд рублей, а потрачено 23,8 млрд рублей, сообщает Znak.com.