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Доходы бюджета Тюменской области за 2017 год составили 140 млрд рублей

26 мая 2018, 12:03
Депутаты Тюменской областной думы 24 мая приняли отчет администрации региона об исполнении бюджета региона за 2017 год.

В прошлом году доходы регионального бюджета составили 140,5 млрд рублей (105,7% от плана), расходы — 142 млрд рублей (93,7 % от плана). По сообщениям СМИ, дефицит бюджета был перекрыт остатками денежных средств на счетах.

В целом доходы регионального бюджета за 2017 год выросли на 14 млрд рублей, а расходы — на 19,34 млрд рублей.

В 1 квартале 2018 года доходы бюджета области составили 37,7 млрд рублей, это 32% от плана на этот год. Из них 25,9 млрд рублей получено в качестве налога на прибыль организаций, а 6,5 млрд рублей —НДФЛ. Данные налоги являются основными для региона и приносят в казну около 90 % всех доходов.

Расходы бюджета в 1 квартале составили 24,35 млрд рублей. Стоит отметить, что основная доля средств бюджета тратится ближе к концу года.

Также на заседании были затронуты показатели бюджета Тюмени. За 2017 год в городскую казну поступило 24,3 млрд рублей, а потрачено 23,8 млрд рублей, сообщает Znak.com.

#Новости#Бюджет Тюменской области#Александр Мязин#Экономика
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