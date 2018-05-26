Доходы бюджета Тюменской области за 2017 год составили 140 млрд рублей

В 1 квартале 2018 года доходы бюджета области составили 37,7 млрд рублей, это 32% от плана на этот год. Из них 25,9 млрд рублей получено в качестве налога на прибыль организаций, а 6,5 млрд рублей —НДФЛ. Данные налоги являются основными для региона и приносят в казну около 90 % всех доходов.