Тюменскую школьницу чуть не довели до самоубийства из-за интимной записи

Житель Воронежской области довел тюменскую школьницу до попытки самоубийства из-за ее интимной записи, которая имелась в распоряжении нового знакомого девушки.
Из материалов уголовного дела следует, что в 2012 году 28-летний житель Россоши зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» под чужим именем. Три года спустя он познакомился в социальной сети со школьницей из Тюмени. Новые знакомые стали часто общаться, пока однажды молодой человек не уговорил девушку созвониться в Skype. Во время разговора девушка обнажилась перед камерой, россошанец записал видео на жесткий диск компьютера. После этого общение молодых людей прекратилось.
В 2017 году молодой человек создал еще одну страницу в этой же социальной сети, добавил тюменскую школьницу в друзья, предложил ей снова созвониться по Skype, а когда девушка отказалась, начал ее шантажировать тем, что покажет интимное видео ее родственникам и друзьям.
Школьница почувствовала себя в безвыходном положении и попыталась отравиться таблетками, после чего испугалась и позвонила родным. Девушку госпитализировали с острым отравлением.
В отношении 28-летнего жителя Воронежской области было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», материалы передали в суд, который учел положительные характеристики фигуранта с места учебы и работы и назначил ему год лишения свободы условно, сообщает «РИА Воронеж».