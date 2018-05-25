Тюменскую школьницу чуть не довели до самоубийства из-за интимной записи

Из материалов уголовного дела следует, что в 2012 году 28-летний житель Россоши зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» под чужим именем. Три года спустя он познакомился в социальной сети со школьницей из Тюмени. Новые знакомые стали часто общаться, пока однажды молодой человек не уговорил девушку созвониться в Skype. Во время разговора девушка обнажилась перед камерой, россошанец записал видео на жесткий диск компьютера. После этого общение молодых людей прекратилось.