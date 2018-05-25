Куда сходить в выходные в Тюмени: 26 и 27 мая

С 12 часов дня 26 мая в Технопарке начнется уральский форум «Блокчейн для бизнеса». В ходе мероприятия можно будет получить практику применения цифровых технологий в реальном бизнесе и актуализировать свои знания об одной из самых глобальных революционных технологий в мире. Также организаторы расскажут о перспективах развития блокчейн в России и о том, как государство поддерживает переход на цифровую экономику. Вход бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться.