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Куда сходить в выходные в Тюмени: 26 и 27 мая

25 мая 2018, 17:26
Велопарад, фестиваль «Рыцарская сага» и зеленый марафон «Бегущие сердца» – об этих и других событиях предстоящих выходных читайте в материале, подготовленном интернет-порталом NashGorod.ru.
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Тюмень

В субботу в городе состоится третий велопарад. Стать участниками могут все желающие, в том числе и дети. Регистрация начнётся в 9:30 у здания Правительства Тюменской области (улица Володарского, 45) на Центральной площади. Старт планируется в 11:00. Колонна проедет до экопарка "Затюменский". Ожидается, что в мероприятии примут участие около 5-6 тыс. велосипедистов.

С 12 часов дня 26 мая в Технопарке начнется уральский форум «Блокчейн для бизнеса». В ходе мероприятия можно будет получить практику применения цифровых технологий в реальном бизнесе и актуализировать свои знания об одной из самых глобальных революционных технологий в мире. Также организаторы расскажут о перспективах развития блокчейн в России и о том, как государство поддерживает переход на цифровую экономику. Вход бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

Параллельно на площади 400-летия Тюмени состоится ежегодный городской фестиваль-конкурс молодых семей и семейных объединений «Планета счастья-2018». Тюменцев ждет множество самых разных площадок на любой вкус, увлекательных игр и мастер-классов, аниматоры, мимы, ростовые куклы, разнообразные конкурсы и, конечно, зажигательные ведущие.

На площади Борцов революции развернется фестиваль «Рыцарская сага». Гостей мероприятия ждут мастер-классы, исторические танцы, игры и сражения. Также на мероприятии найдется место для любителей рукоделия. Здесь пройдет мастер-класс по плетению шнурков на пальцах. Гвоздем программы станут постановки от театра средневековых миниатюр «Мандрагора». Начало — в 12 часов дня.

В Доме Печати в субботу с 12 до 19 часов состоится мероприятие «Солянка Маркет», которое уже зарекомендовало себя первооткрывателем на рынке товаров от дизайнеров Тюмени. Гостей будут ждать творческие мастер-классы, гаражная распродажа, pop-up stores, авторские dj-сеты, стилизованная фотозона. Новой фишкой «Солянки» станет public talk с известным человеком, с кем именно, пока держится в секрете.

С 26 мая в городе начнутся традиционные соревнования по футболу «Кожаный мяч». В течение трех дней на стадионе «Строймаш» СДЮСШОР «Прибой» будет проходить общегородской финал. За победу сразятся игроки в трех возрастных группах: юноши 10 – 11 лет, 12 – 13 лет и 14 – 15 лет. Сильнейшие в своих возрастных группах команды получат путевку на областной этап турнира «Кожаный мяч», который пройдет в июне. Начало всех матчей в 13.00.

В восемь вечера в ДК «Нефтяник» начнется бал «Венский вальс в Тюмени», который проходит уже шестой год подряд. Каждый раз он собирает около пятисот гостей и участников – активных, успешных и неравнодушных людей. Стоимость билета 1500 – 7500 рублей.

Танцы состоятся и в молодежно-театральном центре «Космос». На сцене X юбилейного хип-хоп фестиваля «Танцы улиц» лучшие танцоры сразятся в номинациях «HIP-HOP BATTLE», «HOUSE BATTLE» и «DANCEHALL BATTLE». 26 мая соревнования начнутся в 18.00, а 27 мая с 12 до 21 часа.

В воскресенье в 10 утра тюменцы могут поучаствовать в зеленом марафоне «Бегущие сердца». В программе: детский и взрослый забег на 4,2 км, соревнование для малышей в возрасте до 1 года «Резвые пинетки», где необходимо проползти до финиша 6 метров без помощи взрослых, а также забег для девушек на каблуках высотой от 8 см «Всегда на высоте» на дистанцию 600 метров.

Для участников и болельщиков будет организована развлекательная программа с конкурсами, аниматорами и батутами. Марафон состоится на Набережной Туры.

В 12 часов дня на улице Дмитрия Менделеева,1а начнется грандиозный праздник спорта и здоровья, подготовленный Главным управлением МЧС России по Тюменской области. В программе: выставка специальной пожарной техники и оборудования, соревнования среди спортсменов и сотрудников МЧС, семейные конкурсы. В программе кроссфит, конкурсы, а на выставке пожарной техники и оборудования гости праздника смогут попробовать воспользоваться гидравлическими ножницами для аварийно-спасательных работ, посмотреть на работу квадрокоптера, изучить пожарные автомобили и квадроциклы. Также все желающие смогут примерить боевую одежду пожарного и попробовать поработать с огнетушителем.

Также ДК «Нефтяник» приглашает всех на комедийное шоу России Comedy Club - Харламов, Батрутдинов, Демис, Скороход. Юмористы покажут свои лучшие номера и, конечно, будут общаться с залом и импровизировать. Начнется концерт в 19.00, а цена билета составит от 2500 до 7500 рублей.

#Новости#Марафон#Пожарные#Спортивный забег#Выходные дни#Тюмень#Виктория Макарова#Культура
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