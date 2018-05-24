Жители Тюмени сообщают о последствиях грозы: онлайн-трансляция NashGorod.ru

Сообщить о последствиях можно по телефону (3452) 57-83-84 или по адресу электронной почты [email protected]
15:35 жители Солнечного проезда сообщили о крыше, упавшей под действием штормовых порывов ветра. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
15.39 тюменец сообщил о падении дерева на улице Мельникайте, 95а.
15.41 девушка, в социальной сети, сообщила, что на улице Ватутина также упало дерево и оборвало провод линии электропередач.
15.47 тюменец Алексей Д. рассказал, что рядом с селом Яр на Тобольском тракте остановку снесло на проезжающий мимо автомобиль. О пострадавших мужчина не сообщил.
15.57 начальник отделения пропаганды ГИБДД Анжела Борисова сообщила, что в результате ДТП на Тобольском тракте, где на проезжую часть ветром вынесло автобусный павильон, никто не пострадал. Сведения о возможных автомобильных авариях с пострадавшими станут известны в ближайшее время.
15.59 тюменка в городском паблике рассказала, что хотела переставить свою машину в другое место, и увидела, как после грозы на соседний автомобиль упало дерево.
16.03 пресс-секретарь тюменской станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина отметила, что всплеска вызовов во время грозы диспетчеры не зафиксировали.
16.06 подписчики местного паблика выложили фото, где видно, как ураган сорвал часть крышы со здания бара «Малина».
16.10 Антон С. в соцсетях написал, что из-за грозы на Доме Обороны отключили электричество и «сдуло» водоснабжение.
16.12 в поселке Каскара в Тюменском районе на одном из общежитий снесло крышу.
16.16 Дождь в центре Тюмени прекратился, но метеослужба Рощино продолжает предупреждать о возможных порывах ветра до 28 м/с (информация "С" от 16:11). По предварительным данным, гроза ушла на запад. Стихия может омрачить вечер жителям Ярковского, Ялуторовского и Тюменского районов.
16.17 Елена О. написала, что звонила в аварийно-диспетчерскую службу Тюменских электросетей, где ей сказали, что у половины города нет света. Девушка пишет, что где-то из-за непогоды произошла большая авария и свет появится не раньше 20:00. Комментарий СУЭНКО ожидается в ближайшее время.
16.20 Галина М. написала, что на деревьях во дворе улицы Рационализаторов висит часть крыши одного из домов.
16.24 как сообщила пресс-секретарь ПАО «СУЭНКО» Кристина Большакова, в связи с непогодой энергетики перешли на аварийный режим работы. В настоящее время девять бригад устраняют повреждения на 8 участках линий. Две линии уже восстановлены. Сведений о числе отключенных домов пока нет.
16.30 Мария М. сообщила, что в Исетском районе загорелась свалка, а хозяйственные постройки после ливня оказались сильно подтопленными.
16.33 представители ГИБДД Тюменской области сообщили, что гроза не привела к всплеску аварийности в городе. Вместе с тем, из-за непогоды отключили ряд светофоров областного центра. В настоящее время регулировщики работают на перекрестках улицы Профсоюзной с улицами Ленина и Дружбы, на пересечении Челюскинцев-Республики и ряде других участков улично-дорожной сети.
16.37 в диспетчерской МКУ «Тюменьгортранс» рассказали, что в результате грозы в городе погасли порядка 15 светофоров. Специалисты предпринимают все возможные меры для скорейшего возобновления их работы.
16.45 несмотря на перебои в работе светофоров, дорожная обстановка в городе оценивается «Яндексом» в 5 баллов. Движение затруднено на улице 50 лет Октября и на прилегающих дорогах. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
16.50 в интернете тюменец выложил видео, где остановку «Дачи» снесло ураганом на автомобиль, проезжающий по Тобольскому тракту.
17.19 тюменцу удалось заснять удар молнии в районе ТЭЦ-2. Под видео мужчина написал: «в такие моменты думаешь, что "Тихоокеанский рубеж" - это не такой уж бред».
О том, что именно пострадало от непогоды - неизвестно.
17.24 Не повезло и офисному центру «Пальмира» по улице 50 лет ВЛКСМ. Анастасия Х. пишет, что обшивку со здания сорвало в первые секунды грозы.
На 17.34 погода в Тюмени улучшилась, ветер стих, но местами еще возможны дожди. По данным главного управления МЧС по Тюменской области, полностью наладиться погода должна к восьми часам вечера.