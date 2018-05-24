Жители Тюмени сообщают о последствиях грозы: онлайн-трансляция NashGorod.ru

16.17 Елена О. написала, что звонила в аварийно-диспетчерскую службу Тюменских электросетей, где ей сказали, что у половины города нет света. Девушка пишет, что где-то из-за непогоды произошла большая авария и свет появится не раньше 20:00. Комментарий СУЭНКО ожидается в ближайшее время.