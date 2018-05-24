В Тюменской области отмечено снижение травматизма на производстве

Так, в 2017 году на предприятиях в Тюменской области пострадало от несчастных случаев 422 человека, что на 10% меньше, чем в 2016 году. Положительная динамика отмечена и по несчастным случаям со смертельным исходом. По данным Государственной инспекции труда, в регионе в прошлом году на производстве погибло 16 человек, что более чем на 50% меньше, чем за весь 2016 год.