В Тюменской области отмечено снижение травматизма на производстве

Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации подвело итоги прошлого года по травматизму и несчастным случаям со смертельным исходом на производстве в регионе.
Так, в 2017 году на предприятиях в Тюменской области пострадало от несчастных случаев 422 человека, что на 10% меньше, чем в 2016 году. Положительная динамика отмечена и по несчастным случаям со смертельным исходом. По данным Государственной инспекции труда, в регионе в прошлом году на производстве погибло 16 человек, что более чем на 50% меньше, чем за весь 2016 год.
Нулевой уровень травматизма отмечен в таких районах, как Абатский, Армизонский, Бердюжский, Викуловский, Сладковский, Тобольский и Юргинский. Помимо этого, результаты мониторинга выявили в Тюменской области улучшение условий труда на более чем 6 тысячах рабочих мест, сообщает «Комсомольская правда».