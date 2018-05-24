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В Тюменской области отмечено снижение травматизма на производстве

24 мая 2018, 15:33
Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации подвело итоги прошлого года по травматизму и несчастным случаям со смертельным исходом на производстве в регионе.

Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации подвело итоги прошлого года по травматизму и несчастным случаям со смертельным исходом на производстве в регионе.

Так, в 2017 году на предприятиях в Тюменской области пострадало от несчастных случаев 422 человека, что на 10% меньше, чем в 2016 году. Положительная динамика отмечена и по несчастным случаям со смертельным исходом. По данным Государственной инспекции труда, в регионе в прошлом году на производстве погибло 16 человек, что более чем на 50% меньше, чем за весь 2016 год.

Нулевой уровень травматизма отмечен в таких районах, как Абатский, Армизонский, Бердюжский, Викуловский, Сладковский, Тобольский и Юргинский. Помимо этого, результаты мониторинга выявили в Тюменской области улучшение условий труда на более чем 6 тысячах рабочих мест, сообщает «Комсомольская правда».

#Новости#Тюменская область#Травматизм#Наиль Каримов#Общество
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