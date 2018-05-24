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В Тюмени с 28 мая частично перекроют проезд по улице Котовского

24 мая 2018, 14:33
В Тюмени с 28 мая по 1 сентября будет частично перекрыт проезд по улице Котовского на участке от пересечения улицы Мельникайте до пересечения с улицей Холодильной. Ограничение для движения транспортных средств на данном участке вызвано необходимостью проведения капитального ремонта.
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Тюмень

В Тюмени с 28 мая по 1 сентября будет частично перекрыт проезд по улице Котовского на участке от пересечения улицы Мельникайте до пересечения с улицей Холодильной. Ограничение для движения транспортных средств на данном участке вызвано необходимостью проведения капитального ремонта.

Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Мельникайте, Рижская, Минская и Киевская, сообщается на официальном портале администрации города Тюмени. Водителей просят быть осторожными, обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Это уже не первое введенное ограничение для движения транспортных средств по улице Котовского в этом году. Ранее мы сообщали о том, что с 13 мая по 9 июня 2018 года в Тюмени будет частично перекрыт проезд по этой улице. Это ограничение связано с ремонтом участка дороги от улицы Мельникайте до улицы Киевской.

#Новости#Перекрытие дороги#Тюмень#Транспорт#Наиль Каримов#Общество
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