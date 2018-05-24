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В Армизонском районе Тюменской области дважды сдали в аренду один земельный участок

24 мая 2018, 09:03
Прокуратура Армизонского района Тюменской области выявила нарушение правил проведения публичных торгов по предоставлению в аренду земельного участка со стороны районной администрации.

Прокуратура Армизонского района выявила нарушение правил проведения публичных торгов по предоставлению в аренду земельного участка со стороны районной администрации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, осенью 2017 года администрация на основе проведенных торгов передала в аренду жителю района земельный участок.

Но в ходе проверки выяснилось, что на тот момент участок уже находился в аренде у другого лица, который ранее получил его также на основании торгов.

По решению суда новое арендное соглашение было признано недействительным, а результаты торгов аннулированы.

#Новости#Администрация района#Аренда#Торги#Алексей Колесов#Общество
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