В Армизонском районе Тюменской области дважды сдали в аренду один земельный участок

Прокуратура Армизонского района выявила нарушение правил проведения публичных торгов по предоставлению в аренду земельного участка со стороны районной администрации.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, осенью 2017 года администрация на основе проведенных торгов передала в аренду жителю района земельный участок.
Но в ходе проверки выяснилось, что на тот момент участок уже находился в аренде у другого лица, который ранее получил его также на основании торгов.
По решению суда новое арендное соглашение было признано недействительным, а результаты торгов аннулированы.