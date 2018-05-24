Почти 90 детских оздоровительных лагерей откроется летом в Тюмени

В ходе заседания были озвучены проблемы дежурных групп в детсадах города. На сегодняшний день от родителей поступают жалобы на отмену дежурных групп с 8 и до 19 часов. Депутаты напомнили, что большинство работают до 18 часов и не успевают забрать своих детей из садиков. По словам представителя департамента образования города, это вина заведующих, упустивших организационную работу с воспитателями и не разъяснивших им, что за переработку будет доплата, сообщает «Вслух.ру».