Почти 90 детских оздоровительных лагерей откроется летом в Тюмени

Как предполагают чиновники, себестоимость отдыха одного ребенка в лагере составит 1 400 рублей за смену. Дополнительные развлечения (кино, театр) будут оплачиваться отдельно.
В ходе заседания депутатов гордумы чиновники поинтересовались у главы департамента, будут ли бесплатные площадки для отдыха. По мнению депутатов, городские власти могут себе позволить открыть несколько площадок по программе софинансирования.
В 2018 году ожидается, что в детских лагерях отдохнет 21 000 детей. Определенные места будут предоставлены также по программе софинансирования.
Кроме того, директор Центра русской культуры высказалась против того, чтобы на базе домов культуры организовывались детские летние лагеря. Она полагает, что это помешает работе 200 сотрудникам культурных центров, однако ее предложение не нашло понимания у депутатов.
В ходе заседания были озвучены проблемы дежурных групп в детсадах города. На сегодняшний день от родителей поступают жалобы на отмену дежурных групп с 8 и до 19 часов. Депутаты напомнили, что большинство работают до 18 часов и не успевают забрать своих детей из садиков. По словам представителя департамента образования города, это вина заведующих, упустивших организационную работу с воспитателями и не разъяснивших им, что за переработку будет доплата, сообщает «Вслух.ру».