На трассе «Тюмень — Омск» погибла 41-летняя женщина

Напомним, что 14 мая возле Лесобазы произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Автомобиль Kia Optima на Объездной дороге въехал в бампер стоящего на проезжей части автомобиля Honda CR-V. В этот момент там находился водитель Honda. Мужчина скончался на месте.