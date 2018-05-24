На трассе «Тюмень — Омск» погибла 41-летняя женщина

В областной столице 23 мая произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина. Около 11:00 на 173-м км дороги «Тюмень — Омск» столкнулись легковой автомобиль и фура.
Автомобиль Deawoo вылетел под тягач Scania на большой скорости. По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. Сильный удар превратил Deawoo в груду искореженного металла, а грузовик вылетел в кювет.
В результате столкновения 41-летняя женщина, водитель легкового автомобиля, скончалась на месте, сообщает ГИБДД по Тюменской области.
Напомним, что 14 мая возле Лесобазы произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Автомобиль Kia Optima на Объездной дороге въехал в бампер стоящего на проезжей части автомобиля Honda CR-V. В этот момент там находился водитель Honda. Мужчина скончался на месте.