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На трассе «Тюмень — Омск» погибла 41-летняя женщина

24 мая 2018, 11:03
В областной столице 23 мая произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина. Около 11:00 на 173-м км дороги «Тюмень — Омск» столкнулись легковой автомобиль и фура.

В областной столице 23 мая произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина. Около 11:00 на 173-м км дороги «Тюмень — Омск» столкнулись легковой автомобиль и фура.

Автомобиль Deawoo вылетел под тягач Scania на большой скорости. По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. Сильный удар превратил Deawoo в груду искореженного металла, а грузовик вылетел в кювет.

В результате столкновения 41-летняя женщина, водитель легкового автомобиля, скончалась на месте, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Напомним, что 14 мая возле Лесобазы произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Автомобиль Kia Optima на Объездной дороге въехал в бампер стоящего на проезжей части автомобиля Honda CR-V. В этот момент там находился водитель Honda. Мужчина скончался на месте.

#Новости#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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