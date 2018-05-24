Кольцо объездной дороги в Тюмени замкнется к концу 2018 года

Об этом заявил заместитель начальника областного ГУС Андрей Чистяков, подводя итоги ремонта и содержания дорог за первый квартал 2018 года.
Говоря о планах на будущее, он отметил расширение дорожного полотна до четырех полос для движения на всей протяженности автодорог Тюмень — Тобольск и Тюмень — Заводоуковск. Работы по расширению основных участков планируют завершить к 2021 году.
К концу 2018 года планируется завершить строительство объездной дороги в обход города, осталось построить 6 километров, но это один из самых сложный участков, требующий затраты большого количества сил и финансовых средств.
Внутри города приоритетными остаются объекты на улице Мельникайте: мост через Туру, а также развитие подъездных участков от улиц Харьковской и Дружбы. Важными городскими объектами являются развязки на Дамбовской и Монтажников.
Из объектов, строительство которых планируется в будущем, Чистяков выделил продление улиц Мельникайте и Пермякова с выходом на Червишевский тракт и обустройство в связи с этим необходимых транспортных развязок, сообщает «Тюменская линия».