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Кольцо объездной дороги в Тюмени замкнется к концу 2018 года

24 мая 2018, 07:01
Дороги Тюменской области на 75% соответствуют предъявляемым нормативным требованиям. Данный показатель выше, чем средний по стране.

Об этом заявил заместитель начальника областного ГУС Андрей Чистяков, подводя итоги ремонта и содержания дорог за первый квартал 2018 года.

Говоря о планах на будущее, он отметил расширение дорожного полотна до четырех полос для движения на всей протяженности автодорог Тюмень — Тобольск и Тюмень — Заводоуковск. Работы по расширению основных участков планируют завершить к 2021 году.

К концу 2018 года планируется завершить строительство объездной дороги в обход города, осталось построить 6 километров, но это один из самых сложный участков, требующий затраты большого количества сил и финансовых средств.

Внутри города приоритетными остаются объекты на улице Мельникайте: мост через Туру, а также развитие подъездных участков от улиц Харьковской и Дружбы. Важными городскими объектами являются развязки на Дамбовской и Монтажников.

Из объектов, строительство которых планируется в будущем, Чистяков выделил продление улиц Мельникайте и Пермякова с выходом на Червишевский тракт и обустройство в связи с этим необходимых транспортных развязок, сообщает «Тюменская линия».

#Новости#Объездная дорога#Трасса Тюмень - Тобольск#Ремонт дорог#Недвижимость#Алексей Колесов#Общество
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