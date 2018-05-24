Частный дом вспыхнул на кольце Московского тракта в Тюмени

На улице Интернациональной в областной столице 23 мая сгорел одноэтажный жилой дом. По сообщениям городской службы МЧС, тревожный сигнал поступил в 17:23.
Очевидцы сообщили, что загорелся частный дом на площади в 56 кв. м. Первые подразделения огнеборцев прибыли на место ЧП через шесть минут. Через 40 минут пожар удалось потушить. Пламя повредило здание по всей площади. Серьезно пострадала крыша и внутренняя отделка. Жильцы успели покинуть загоревшийся дом.
В тушении пожара принимали участие шесть единиц техники и 15 человек личного состава МЧС. По предварительным данным сотрудников МЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Стоит отметить, что очевидцы сообщают о третьем пожаре частного дома в этом районе, сообщает «Вслух.ру».
Напомним, что 22 мая в селе Королево Тюменской области произошел пожар в частном доме. Пожарные смогли потушить возгорание за 15 минут, однако в позже в здании был обнаружен погибший мужчина.