Частный дом вспыхнул на кольце Московского тракта в Тюмени

Очевидцы сообщили, что загорелся частный дом на площади в 56 кв. м. Первые подразделения огнеборцев прибыли на место ЧП через шесть минут. Через 40 минут пожар удалось потушить. Пламя повредило здание по всей площади. Серьезно пострадала крыша и внутренняя отделка. Жильцы успели покинуть загоревшийся дом.