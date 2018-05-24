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Более 130 км автодорог отремонтируют в 2018 году в Тюменской области

24 мая 2018, 10:12
До конца 2018 года в Тюмени будут построены несколько дорожных объектов. По планам администрации города, будут обустроены проезды в микрорайон Восточный-2 до улицы Таллиннской. Отремонтирована улица Н. Ростовцева на участке до улицы Монтажников и улица Н. Федорова.

До конца 2018 года в Тюмени будут построены несколько дорожных объектов. По планам администрации города, обустроят проезды в микрорайон Восточный-2 до улицы Таллиннской. Отремонтируют улицу Н. Ростовцева на участке до улицы Монтажников и улицу Н. Федорова.

Новая автодорога в Восточном-2 включает в себя устройство ливневок, тротуаров, сетей связи и наружного освещения. По словам дорожников, основная задача проекта – соединить улицы Таллиннскую и Широтную. Это позволит запустить дополнительные маршруты общественного транспорта.

В планах строителей продолжение работ по улице Н. Ростовцева. Помимо ремонта дорог и тротуаров, предполагается сохранение зеленых насаждений в этой части города.

До конца города откроется улица Н. Федорова. Транспортный узел разработан для удобства выезда горожан в разных направлениях. Обсуждается вопрос организации общественного транспорта. Будет проведено озеленение прилегающих к улице земельных участков, в частности, планируется высадить 550 деревьев, построить сквер и организовать велодорожку.

В этом году в областном центре реализуется большая дорожная программа: в нее входят как дороги в центре города, так и локальные. Будет обновлено и построено более 134 км дорог областного центра, сообщает «КВ Обзор».

#Новости#Дороги#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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