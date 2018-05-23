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Врачи в Тюменской области удалили молодой девушке зуб из носа

23 мая 2018, 11:03
В ОБ № 4 в Ишиме провели операцию по удалению зуба из носа. Подобная ситуация в мировой практике возникает довольно редко.

Подобный случай произошел пять лет назад. Тогда тюменские хирурги проводили аналогичную операцию. В этот раз операцию выполняли в Ишиме.

Необычной пациенткой оториноларинголога и стоматолога-хирурга стала молодая девушка, которая обратилась в больницу после продолжительной заложенности носа. Девушка лечила гайморит, но заложенность никак не проходила. После дополнительного обследования выяснилось, что причиной болезни стал зуб, который вырос в носу.

Операция по удалению зуба длилась пару минут. Пациентка после операции чувствует себя хорошо, а заложенность носа спала. Между тем подобные случаи роста зубов описаны в международной практике, но происходят крайне редко. Как пояснил врач лор, проводивший операцию, он почувствовал себя стоматологом, сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области.

#Аналитика#Здоровье#Медицина#Александр Мязин
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