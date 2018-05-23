Врачи в Тюменской области удалили молодой девушке зуб из носа

Операция по удалению зуба длилась пару минут. Пациентка после операции чувствует себя хорошо, а заложенность носа спала. Между тем подобные случаи роста зубов описаны в международной практике, но происходят крайне редко. Как пояснил врач лор, проводивший операцию, он почувствовал себя стоматологом, сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области.