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Тюменец лишился 10 тысяч рублей из-за нового вида мошенничества

23 мая 2018, 16:02
Житель Тюмени стал жертвой мошенников и лишился 10 тысяч рублей. По словам потерпевшего, его деньги похитили под предлогом пополнения баланса мобильного телефона.
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Тюмень

Житель Тюмени стал жертвой мошенников и лишился 10 тысяч рублей. По словам потерпевшего, его деньги похитили под предлогом пополнения баланса мобильного телефона.

В отдел полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени обратился 43-летний житель областного центра, который пояснил, что некий незнакомец предложил ему пополнить баланс мобильного телефона через интернет. Злоумышленник обещал тюменцу, что на счет сотового телефона поступит в два раза больше денег, чем он пополнит, однако этого не произошло.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 «Мошенничество». Личность, причастная к совершению преступления, устанавливается, сообщает пресс-служба городской полиции.

Ранее мы сообщали о том, что жительница Тюмени промышляла мошенничеством с маткапиталом в Кургане. Злоумышленница за свои преступления была приговорена к семи годам лишения свободы.

#Аналитика#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов
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