Тюменец лишился 10 тысяч рублей из-за нового вида мошенничества

Житель Тюмени стал жертвой мошенников и лишился 10 тысяч рублей. По словам потерпевшего, его деньги похитили под предлогом пополнения баланса мобильного телефона.
В отдел полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени обратился 43-летний житель областного центра, который пояснил, что некий незнакомец предложил ему пополнить баланс мобильного телефона через интернет. Злоумышленник обещал тюменцу, что на счет сотового телефона поступит в два раза больше денег, чем он пополнит, однако этого не произошло.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 «Мошенничество». Личность, причастная к совершению преступления, устанавливается, сообщает пресс-служба городской полиции.
Ранее мы сообщали о том, что жительница Тюмени промышляла мошенничеством с маткапиталом в Кургане. Злоумышленница за свои преступления была приговорена к семи годам лишения свободы.