Тюменец лишился 10 тысяч рублей из-за нового вида мошенничества

В отдел полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени обратился 43-летний житель областного центра, который пояснил, что некий незнакомец предложил ему пополнить баланс мобильного телефона через интернет. Злоумышленник обещал тюменцу, что на счет сотового телефона поступит в два раза больше денег, чем он пополнит, однако этого не произошло.