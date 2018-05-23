Суд приостановил работу второго этажа Центрального рынка в Тюмени

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Также было внесено представление об устранении нарушений, и направлен в Центральный районный суд иск о приостановлении деятельности рынка до момента устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
В связи с этим прокуратура города уточнила свои требования и попросила суд приостановить деятельность ТМУП «Рынок» по эксплуатации торговых помещений,которые расположенны только на втором этаже здания, до устранения всех нарушений.
Напомним, что в областной столице прошли массовые проверки пожарной безопасности торговых центров. Их итогом стали многочисленные штрафы, а также один ТЦ был закрыт.