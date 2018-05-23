МЧС вновь предупреждает тюменцев об усилении ветра с 23 по 24 мая

Неблагоприятные метеорологические явления в виде сильного ветра до 23 м/с ожидаются в Тюмени, о чем предупреждает служба МЧС. Жителей города призывают быть внимательнее и осторожнее. Единый номер экстренных служб – 112.
Стоит отметить, что 20 мая по Тюменской области прошел ураган. В определенных районах города ветер достигал скорости 26 м/с. Как результат по всему городу отмечаются сообщения об ущербе, который нанесла стихия. В городских пабликах жители Тюмени делились многочисленными фотографиями последствий стихии.