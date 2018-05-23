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МЧС вновь предупреждает тюменцев об усилении ветра с 23 по 24 мая

23 мая 2018, 18:27
В Тюмени вновь ожидается усиление ветра с 20 часов 23 мая до 20 часов 24 мая. Управление МЧС по Тюменской области призывает горожан внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы не оказаться на улице в момент разгула стихии.

Неблагоприятные метеорологические явления в виде сильного ветра до 23 м/с ожидаются в Тюмени, о чем предупреждает служба МЧС. Жителей города призывают быть внимательнее и осторожнее. Единый номер экстренных служб – 112.

Стоит отметить, что 20 мая по Тюменской области прошел ураган. В определенных районах города ветер достигал скорости 26 м/с. Как результат по всему городу отмечаются сообщения об ущербе, который нанесла стихия. В городских пабликах жители Тюмени делились многочисленными фотографиями последствий стихии.

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