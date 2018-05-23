МЧС вновь предупреждает тюменцев об усилении ветра с 23 по 24 мая

В Тюмени вновь ожидается усиление ветра с 20 часов 23 мая до 20 часов 24 мая. Управление МЧС по Тюменской области призывает горожан внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы не оказаться на улице в момент разгула стихии.