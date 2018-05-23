Количество ВИЧ-инфицированных в Тюменской области снизилось впервые за 12 лет

В распределении по половому признаку заболеваемость среди мужчин и женщин составляет 59% и 41% соответственно. При этом отмечается рост заболевания у женщин. За текущий год 87 ВИЧ-инфицированных женщин родили детей, при этом положительный ВИЧ-статус подтвердился только у одного ребенка.