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Количество ВИЧ-инфицированных в Тюменской области снизилось впервые за 12 лет

23 мая 2018, 21:11
В Тюменской области за первый квартал 2018 года зарегистрировано более 500 случаев заражения вирусом иммунодефицита человека, из них 31 случай приходится на подведомственные учреждения УФСИН.

Как сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области, в сравнении с предыдущим годом показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился более чем на 25%. В обследовании приняли участие более 140 тысяч человек.

Важно отметить, что снижение количества ВИЧ-инфицированных жителей области специалисты не отмечали уже 12 лет. При этом сейчас носителей инфекции невозможно идентифицировать с какой-либо определенной социальной группой, риску заражения подвержены все слои населения. Поэтому в целях профилактики заболевания обследование необходимо проходить ежегодно.

В целом по Тюменской области зарегистрировано более 16 тысяч носителей ВИЧ-инфекции. Среди наиболее неблагополучных по данному показателю территорий выделяют Тобольск, а также Тобольский и Нижнетавдинский районы.

В распределении по половому признаку заболеваемость среди мужчин и женщин составляет 59% и 41% соответственно. При этом отмечается рост заболевания у женщин. За текущий год 87 ВИЧ-инфицированных женщин родили детей, при этом положительный ВИЧ-статус подтвердился только у одного ребенка.

#Новости#ВИЧ#Тест на ВИЧ#Заболевания#Алексей Колесов#Общество
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