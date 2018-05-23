Количество ВИЧ-инфицированных в Тюменской области снизилось впервые за 12 лет

Как сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области, в сравнении с предыдущим годом показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился более чем на 25%. В обследовании приняли участие более 140 тысяч человек.
Важно отметить, что снижение количества ВИЧ-инфицированных жителей области специалисты не отмечали уже 12 лет. При этом сейчас носителей инфекции невозможно идентифицировать с какой-либо определенной социальной группой, риску заражения подвержены все слои населения. Поэтому в целях профилактики заболевания обследование необходимо проходить ежегодно.
В целом по Тюменской области зарегистрировано более 16 тысяч носителей ВИЧ-инфекции. Среди наиболее неблагополучных по данному показателю территорий выделяют Тобольск, а также Тобольский и Нижнетавдинский районы.
В распределении по половому признаку заболеваемость среди мужчин и женщин составляет 59% и 41% соответственно. При этом отмечается рост заболевания у женщин. За текущий год 87 ВИЧ-инфицированных женщин родили детей, при этом положительный ВИЧ-статус подтвердился только у одного ребенка.