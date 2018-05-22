В Тюмени при столкновении в массовом ДТП перевернулась одна из машин

На одной из главных улиц областной столицы около магазина «Буратино» участниками дорожно-транспортного происшествия стали сразу 4 машины – Daewoo Nexia, Renault, Chevrolet Cruze и KIA Optima. Вишневой Daewoo досталось больше всех – в социальных сетях уже появились фотографии и видеозаписи от очевидцев, где видно, что автомобиль перевернулся при столкновении. Обстоятельства произошедшего пока не известны.