В Тюмени при столкновении в массовом ДТП перевернулась одна из машин

На одной из главных улиц областной столицы около магазина «Буратино» участниками дорожно-транспортного происшествия стали сразу 4 машины – Daewoo Nexia, Renault, Chevrolet Cruze и KIA Optima. Вишневой Daewoo досталось больше всех – в социальных сетях уже появились фотографии и видеозаписи от очевидцев, где видно, что автомобиль перевернулся при столкновении. Обстоятельства произошедшего пока не известны.
«Пострадала пассажирка Daewoo Nexia – девушка примерно лет 20. По предварительным данным она получила ушибы. В настоящее время движение на этом участке затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, регулируя движение», – прокомментировала ситуацию руководитель отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова.