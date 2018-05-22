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В Тюмени при столкновении в массовом ДТП перевернулась одна из машин

22 мая 2018, 16:47
В Тюмени на улице Республики произошло массовое ДТП, в котором столкнулись сразу 4 автомобиля. В настоящее время на движение на дороге регулируют сотрудники ГИБДД.

На одной из главных улиц областной столицы около магазина «Буратино» участниками дорожно-транспортного происшествия стали сразу 4 машины – Daewoo Nexia, Renault, Chevrolet Cruze и KIA Optima. Вишневой Daewoo досталось больше всех – в социальных сетях уже появились фотографии и видеозаписи от очевидцев, где видно, что автомобиль перевернулся при столкновении. Обстоятельства произошедшего пока не известны.

«Пострадала пассажирка Daewoo Nexia – девушка примерно лет 20. По предварительным данным она получила ушибы. В настоящее время движение на этом участке затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, регулируя движение», – прокомментировала ситуацию руководитель отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

#Аналитика#Аварии#Альбина
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