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В Тюмени открыли мемориальную доску в честь погибшего сотрудника милиции

22 мая 2018, 19:01
На одной из железнодорожных станций в Тюменской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь погибшего сотрудника правоохранительных органов Александра Тушнолобова. Он был убит в 1985 году во время исполнения своих служебных обязанностей.
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Полиция

Старший лейтенант милиции проходил службу в линейном отделе внутренних дел станции Ишим. 28 августа 1895 года недалеко от станции Маслянская в него выстрелил преступник. Милиционер погиб на месте, на момент гибели ему было 33 года.

Его убийца был задержан спустя несколько часов.

Еще в 2013 году в честь Александра Тушнолобова в здании Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте была открыта памятная доска. Через пять лет сотрудниками правоохранительных органов и членами ветеранской организации было решено установить мемориальную доску на здании вокзала железнодорожной станции Маслянская (село Абатское) – сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

«Во все времена люди чтили тех, кто беззаветно служил Родине и отдал за нее самое дорогое – свою жизнь. Сослуживцы всегда вспоминают Александра Ксенофонтовича с теплом. Он был надежным товарищем, готовым в любую минуту прийти на помощь. Уверен, что молодое поколение сотрудников транспортной полиции будет помнить об Александре Ксенофонтовиче и с честью продолжит лучшие традиции службы в органах внутренних дел», – отметил начальник Тюменского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции М.А. Ажгиреев.

#Аналитика#Полиция#Мемориальная доска#Виктория Макарова
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