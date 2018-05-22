В Тюмени открыли мемориальную доску в честь погибшего сотрудника милиции

«Во все времена люди чтили тех, кто беззаветно служил Родине и отдал за нее самое дорогое – свою жизнь. Сослуживцы всегда вспоминают Александра Ксенофонтовича с теплом. Он был надежным товарищем, готовым в любую минуту прийти на помощь. Уверен, что молодое поколение сотрудников транспортной полиции будет помнить об Александре Ксенофонтовиче и с честью продолжит лучшие традиции службы в органах внутренних дел», – отметил начальник Тюменского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции М.А. Ажгиреев.