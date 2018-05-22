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Тюменскому ветерану ВОВ исполняется 100 лет

22 мая 2018, 14:33
В областной столице ветеран ВОВ Елена Дмитриевна Ковязина празднует свой вековой юбилей.

Она родилась 22 мая 1918 года в Тобольске.

С 1937 года женщина переехала в Тюмень, где работала секретарем в одном из отделов милиции города. Она также закончила курсы медпомощи и 1 июля 1941 года была призвана на фронт. Первый серьезный бой для нее состоялся подо Ржевом. Тюменка помогала раненым бойцам и оказывала им первую медпомощь. Также за четыре года войны она сдала около пяти литров крови. В одном из боев получила контузию, но продолжила служить в 307-м авиационном авиагоспитале. Была официально демобилизована в 1947 году и вернулась в Тюмень, где продолжила работу в милиции. Награждена орденом Отечественной войны II степени и другими боевыми знаками отличия.

С 1957 года Елена Дмитриевна переведена в областную Госавтоинспекцию, откуда вышла на пенсию, сообщает портал «Тюменская линия».

#Аналитика#Герои ВОВ#Александр Мязин
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