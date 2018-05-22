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Тобольские огнеборцы несколько раз тушили лесные массивы за прошедшую неделю

22 мая 2018, 12:03
За неделю с 14 по 21 мая пожарные 8 ОФПС по Тюменской области несколько раз тушили пожары. Три возгорания произошло в лесах и один пожар был ландшафтный.

За неделю с 14 по 21 мая пожарные 8 ОФПС по Тюменской области несколько раз тушили пожары. Три возгорания произошло в лесах и один пожар был ландшафтный.

17 мая огнеборцы ликвидировали низовой лесной пожар на площади в два гектара. Через три дня еще один лесной пожар на площади 1,4 гектара был ликвидирован в поселении Абалакское. 20 мая в Ярковском районе сгорели 60 гектаров лесных массивов и кустарников. Пожар удалось потушить.

Также сотрудники 8 ОФПС потушили баню в одном из СНТ около Тобольска и пожар на складе в селе Защитино. В ходе пожара была повреждена обшивка здания и имущество на складе. В настоящий момент выясняются причины возгорания.

Сотрудники МЧС напоминают, что в данный момент в лесах Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям области нельзя разжигать костры или пользоваться открытым пламенем, в том числе на территории личных хозяйств, сообщает «Тобольск.ru».

#Аналитика#Пожар#МЧС#Александр Мязин
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