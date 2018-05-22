Тобольские огнеборцы несколько раз тушили лесные массивы за прошедшую неделю

17 мая огнеборцы ликвидировали низовой лесной пожар на площади в два гектара. Через три дня еще один лесной пожар на площади 1,4 гектара был ликвидирован в поселении Абалакское. 20 мая в Ярковском районе сгорели 60 гектаров лесных массивов и кустарников. Пожар удалось потушить.