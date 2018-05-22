«Последний звонок» прозвенел для 25 тысяч школьников в Тюменской области

Кроме того, сегодня выпускники узнали, кто из них допускается к экзаменам, сообщает департамент образования Тюменской области. Также, по традиции, в день «Последнего звонка» прошли классные часы. На этот раз они были посвящены темам «Год волонтера», «Готов к труду и обороне», «73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне».