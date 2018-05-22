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«Последний звонок» прозвенел для 25 тысяч школьников в Тюменской области

22 мая 2018, 15:48
Во вторник, 22 мая, в школах Тюменской области прозвенел «Последний звонок» для 25 тысяч выпускников, из которых 9 тысяч одиннадцатиклассники и порядка 16 тысяч — девятиклассники.

Во вторник, 22 мая, в школах Тюменской области прозвенел «Последний звонок» для 25 тысяч выпускников, из которых 9 тысяч одинадцатиклассников и порядка 16 тысяч девятиклассников.

На торжественной линейке собрались как сами выпускники со своими родителями и учителями, так и первоклассники, которые поздравили бывших школьников с началом взрослой жизни.

Кроме того, сегодня выпускники узнали, кто из них допускается к экзаменам, сообщает департамент образования Тюменской области. Также, по традиции, в день «Последнего звонка» прошли классные часы. На этот раз они были посвящены темам «Год волонтера», «Готов к труду и обороне», «73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне».

В прошлом году «Последний звонок» прозвенел для 9,7 тысячи тюменских школьников. В тот же день прошел дружеский футбольный матч с депутатами городской и областной Думы, представителями органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций и предприятий города.

#Аналитика#Последний звонок#Тюменская область#Наиль Каримов
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