«Последний звонок» прозвенел для 25 тысяч школьников в Тюменской области

Во вторник, 22 мая, в школах Тюменской области прозвенел «Последний звонок» для 25 тысяч выпускников, из которых 9 тысяч одинадцатиклассников и порядка 16 тысяч девятиклассников.
На торжественной линейке собрались как сами выпускники со своими родителями и учителями, так и первоклассники, которые поздравили бывших школьников с началом взрослой жизни.
Кроме того, сегодня выпускники узнали, кто из них допускается к экзаменам, сообщает департамент образования Тюменской области. Также, по традиции, в день «Последнего звонка» прошли классные часы. На этот раз они были посвящены темам «Год волонтера», «Готов к труду и обороне», «73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне».
В прошлом году «Последний звонок» прозвенел для 9,7 тысячи тюменских школьников. В тот же день прошел дружеский футбольный матч с депутатами городской и областной Думы, представителями органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций и предприятий города.