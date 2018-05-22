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На землях сельхозназначения в Богандинском выявили несанкционированную свалку

22 мая 2018, 17:34
На землях, предназначенных для сельскохозяйственных назначений, в поселке Богандинский выявили незаконную свалку твердых бытовых отходов.

На землях, предназначенных для сельскохозяйственных назначений, в поселке Богандинский выявили незаконную свалку твердых бытовых отходов.

По данным управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, полигон твердых бытовых отходов в Богандинском расположен на площади 2 га, а его высота высота достигает 3,5 метра.

На большей части полигона содержатся отходы 4 класса опасности, среди которых пластик, полиэтиленовые мешки для мусора с неустановленным содержимым, обломки шифера, автомобильные покрышки и другой мусор, наносящий непоправимый вред почве, сообщает «Тюменская линия».

#Аналитика#Тюменская область#Свалки#Наиль Каримов
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