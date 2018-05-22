На землях сельхозназначения в Богандинском выявили несанкционированную свалку

На землях, предназначенных для сельскохозяйственных назначений, в поселке Богандинский выявили незаконную свалку твердых бытовых отходов.
По данным управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, полигон твердых бытовых отходов в Богандинском расположен на площади 2 га, а его высота высота достигает 3,5 метра.
На большей части полигона содержатся отходы 4 класса опасности, среди которых пластик, полиэтиленовые мешки для мусора с неустановленным содержимым, обломки шифера, автомобильные покрышки и другой мусор, наносящий непоправимый вред почве, сообщает «Тюменская линия».
Это уже не первый подобный случай в Тюменской области. Так, в конце февраля текущего года тюменец обнаружил несанкционированную свалку биологических отходов в одном из микрорайонов областной столицы. Также свалка бытовых и строительных отходов была выявлена и на Лесобазе.