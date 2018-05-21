Вылетевший из Тюмени самолет UTair экстренно вернулся в Рощино из-за задымления

Это уже не первая экстренная посадка совершенная в Рощино. Так, ранее, самолет Boeing 737 авиакомпании S7 был вынужден совершить посадку в этом аэропорту из-за состояния здоровья пассажирки — пожилой женщине внезапно стало плохо. Еще один случай произошел в 2016 году, когда в Рощино совершил экстренную посадку Boeing-737 авиакомпании «Ямал». Причиной для этого стала техническая неисправность на борту воздушного судна.