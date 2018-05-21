Вылетевший из Тюмени самолет UTair экстренно вернулся в Рощино из-за задымления

Самолет авиакомпании UTair, следующий по маршруту Тюмень - Москва, совершил вынужденную посадку в Рощино из-за задымления.
Причиной для вынужденной посадки стал сработавший датчик сигнализирующий о задымлении в туалете. Командир воздушного судна доложил на землю о происшествии и принял решение об экстренной посадке. Посадка прошла успешно, никто не пострадал, сообщает «URA.RU». В момент инцидента на борту самолета находилось 112 пассажиров и пять членов экипажа.
Это уже не первая экстренная посадка совершенная в Рощино. Так, ранее, самолет Boeing 737 авиакомпании S7 был вынужден совершить посадку в этом аэропорту из-за состояния здоровья пассажирки — пожилой женщине внезапно стало плохо. Еще один случай произошел в 2016 году, когда в Рощино совершил экстренную посадку Boeing-737 авиакомпании «Ямал». Причиной для этого стала техническая неисправность на борту воздушного судна.