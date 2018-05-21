На Червишевском тракте в Тюмени из окна выпал мужчина

Сегодня, 21 мая, на Червишевском тракте, 15 было найдено тело мужчины. Жители дома сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов и следственного комитета.
По предварительным данным СК РФ по Тюменской области, у следователей есть версия гибели горожанина. Вероятнее всего, мужчина скончался из-за падения с высоты. В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также все обстоятельства случившегося, как сообщает «МегаТюмень».
Стоит отметить, что случай со смертельным исходом за последнюю неделю в Тюмени не единственный. 20 мая жители Тюмени обнаружили труп мужчины на одной из автобусных остановок в поселке Антипино. Также утром 21 мая в Тюмени на улице Моторостроителей около автобусной остановки нашли труп мужчины.