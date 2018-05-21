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На Червишевском тракте в Тюмени из окна выпал мужчина

21 мая 2018, 20:03
Сегодня, 21 мая, на Червишевском тракте 15 было найдено тело мужчины. Жители дома сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов и следственного комитета.

Сегодня, 21 мая, на Червишевском тракте, 15 было найдено тело мужчины. Жители дома сразу вызвали сотрудников правоохранительных органов и следственного комитета.

По предварительным данным СК РФ по Тюменской области, у следователей есть версия гибели горожанина. Вероятнее всего, мужчина скончался из-за падения с высоты. В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также все обстоятельства случившегося, как сообщает «МегаТюмень».

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