На Червишевском тракте в Тюмени из окна выпал мужчина

По предварительным данным СК РФ по Тюменской области, у следователей есть версия гибели горожанина. Вероятнее всего, мужчина скончался из-за падения с высоты. В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также все обстоятельства случившегося, как сообщает «МегаТюмень».