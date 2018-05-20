Последствия ураганного ветра в Тюмени

Однако не обошлось без пострадавших - в районе Мыса на территории спортивной площадки колледжа водного транспорта упала одна из трибун, на которой находились дети. Одного ребенка увезли на машине скорой помощи, еще двух девочек унесли на руках до приезда скорой, сообщают очевидцы.