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Последствия ураганного ветра в Тюмени

20 мая 2018, 17:08
В группах в социальной сети «ВКонтакте» жители областной столицы делятся кадрами прошедшей бури. Сильный ветер сносит остановочные комплексы и крыши, а также валит деревья и срывает фестиваль «Жара».
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Тюмень

«В районе гимназии №1 снесло крышу у новостройки, упал подъёмный веревочный лифт. Пострадавших пока нет», - сообщает паблик «Инцидент. Тюмень».

«Вот и все, лето закончилось, погуляли и хватит», - шутят в комментариях жители областной столицы.

Однако некоторым тюменцам не до веселья: горожане рассказывают о большом количестве песка в воздухе.

«Не выходите на улицу с детьми. Мы с трудом добрались до дома, у ребенка в глазах песок, коляску еле удержала, был какой-то ужас, прятались под крышу здания», - рассказала тюменка.

Однако не обошлось без пострадавших - в районе Мыса на территории спортивной площадки колледжа водного транспорта упала одна из трибун, на которой находились дети. Одного ребенка увезли на машине скорой помощи, еще двух девочек унесли на руках до приезда скорой, сообщают очевидцы.

#Новости#Ураганы#Тюмень#Александр Васильев#Общество
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