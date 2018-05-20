Художница из Екатеринбурга нарисовала Тюмень в образе стройной девушки

Это уже не первое изображение областной столицы, выполненное в образе стройной девушки. Ранее художница публиковала образ девушки-Тюмени, с длинной косой и сережками в виде капелек нефти.
Новая работа получилась очень лиричной. Тюмень-семпай, именно так зовут нарисованную девушку, которая стоит на каменной лестнице на фоне звездного неба. В образе золотого кота художница отразила исторический факт спасения тюменскими кошками экспонатов Эрмитажа от грызунов в период Великой Отечественной войны, сообщает «Вслух.ру».
По словам художницы, теперь она мечтает посетить Тюмень, чтобы отдать должное подвигу сибирских кошек: «Хочу теперь однажды доехать до Тюмени, чтоб сходить к этим котикам».