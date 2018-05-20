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Художница из Екатеринбурга нарисовала Тюмень в образе стройной девушки

20 мая 2018, 08:01
Художница из Екатеринбурга опубликовала очередной рисунок, на котором изобразила Тюмень в виде девушки, у ног которой расположился золотой кот.
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Тюмень

Это уже не первое изображение областной столицы, выполненное в образе стройной девушки. Ранее художница публиковала образ девушки-Тюмени, с длинной косой и сережками в виде капелек нефти.

Новая работа получилась очень лиричной. Тюмень-семпай, именно так зовут нарисованную девушку, которая стоит на каменной лестнице на фоне звездного неба. В образе золотого кота художница отразила исторический факт спасения тюменскими кошками экспонатов Эрмитажа от грызунов в период Великой Отечественной войны, сообщает «Вслух.ру».

По словам художницы, теперь она мечтает посетить Тюмень, чтобы отдать должное подвигу сибирских кошек: «Хочу теперь однажды доехать до Тюмени, чтоб сходить к этим котикам».

#Новости#Изобразительное искусство#Кот#Тюмень#Алексей Колесов#Город
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